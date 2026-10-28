Sprawa odszkodowania za powikłania po szczepionce przeciw Covid-19 wraca na wokandę

Jest opinia biegłych z zakresu neurologii, strony się z nią zapoznały. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu odbędzie się kolejna rozprawa. Termin został wyznaczony na drugą połowę grudnia.

A chodzi o sprawę powikłań po przyjęciu szczepionki przeciwko wirusowi COVID-19. Opinia, na którą sąd czekał wiele miesięcy, ale też długo szukał biegłych, jest niejednoznaczna. I to jedyne co na dziś mówi sąd.

To pierwszy taki proces w Polsce. I jak podkreśliła na jego początku prowadząca go sędzia - Arleta Konieczna - wyjątkowo skomplikowany. Dlatego sąd szukał biegłego, który pomoże ustalić jak na zdrowie młodej dziewczyny wpłynęło szczepienie przeciw COVID.

Szczegóły stanu zdrowia pozywającej nie są ujawniane, ale jej rodzina mówiła, że ma ona poważne powikłania neurologiczne, które pojawiły się po podaniu preparatu.

Sprawą zainteresował się nawet Rzecznik Praw Dziecka i akta zostały mu wypożyczone. Bo kiedy doszło do szczepienia dziewczyna miała 16 lat.

Mieszkanka powiatu ostrzeszowskiego domaga się od Skarbu Państwa ponad 200 tys. zł odszkodowania. Prokuratoria Generalna - w imieniu Skarbu Państwa, chciała oddalenia pozwu, ale na pierwszej rozprawie - w grudniu 2024 rok - sąd oddalił ten wniosek.