Powiat ostrowski. Bezrobocie w górę!

Wyższe bezrobocie w Ostrowie i powiecie. W tej chwili bez pracy jest prawie 3 tysiące osób. W zeszłym roku o tej porze - było to około 2300. Jest też mniej ofert pracy - bo - na dziś - to 1062 oferty - rok temu było o 600 więcej. Stopa bezrobocia to 4,3%.

Generalnie, jak porównamy rok do roku, to jest na pewno więcej bezrobotnych, bo na koniec września było to 2966 osób, rok wcześniej była to 2366. Procentowo, czyli w tym roku oscylować powinno około 4,3% bo jeszcze nie jest ogłoszone, w ubiegłym roku było to 3,6%. Myślę, że na to wpływ też ma to, że jest naprawdę dużo mniej ofert niż w roku ubiegłym i tak jakby za okres 9 miesięcy w roku ubiegłym było tych ofert 1641, a w tej chwili mamy 1062 oferty, czyli widzimy tutaj spadek. Natomiast pozytywne jest to, że we wrześniu jak porównałam sierpień do września to więcej osób zostało wyłączonych z ewidencji urzędu z tytułu podjęcia pracy niż w poprzednich miesiącach, więc jest to jakiś taki pozytywny sygnał. Natomiast tak, faktycznie to bezrobocie jest wyższe niż w roku ubiegłym.

Mówi Hanna Pawlak-Kornacka, szefowa PUP w Ostrowie. I dodaje, że obecnie nie ma informacji o zwolnieniach zbiorowych, ale w ostatnim czasie zwolnienia w różnych firmach były. W dwóch przypadkach - skończyło się zamknięciem.

W ostatnim czasie była nasza mleczarnia, której oddział został całkowicie zlikwidowany. Była firma, która zamknęła oddział na terenie naszego powiatu, to jest około 50 osób. Natomiast był COM 40, który zwalniał też, ale znacznie mniejszą liczbę osób niż zakładał, więc jakby tych zwolnień trochę było. No pewnie się przełożyły też na to, że to bezrobocie jest wyższe. Natomiast niekoniecznie, bo te osoby równie dobrze mogły znaleźć pracę, nie zgłaszając się do ewidencji urzędu.

A kogo szukają pracodawcy?

Przed rozpoczęciem roku szkolnego mieliśmy bardzo dużo ofert pracy dla nauczycieli różnych przedmiotów, w handlu. Czyli tak naprawdę mniej więcej są ciągle te same oferty, tylko ich ilość niestety jest mniejsza niż w poprzednim okresie.

Dodaje Pawlak-Kornacka.

Jeśli chodzi o płeć - to liczba jest tak 50/50. Kiedyś więcej kobiet było bez pracy, teraz jest mniej więcej po równo.