Ostrów. Kolejna inwestycja w Michałkowie!

2026-10-26 11:03

Nowoczesna stacja paliwa lotniczego jeszcze w tym roku powstanie na lotnisku w Michałkowie. Aeroklub Ostrowski dostał na ten cel dofinansowanie z rządowego programu ochrony ludności. Wartość całego zadania to ponad 400 tysięcy złotych. Rząd daje 90%, resztę Powiat Ostrowski.

Michałków
Autor: BŹ

Nowoczesna stacja paliwa lotniczego jeszcze w tym roku powstanie na lotnisku w Michałkowie. Aeroklub dostał na ten cel dofinansowanie z rządowego programu obronności. W razie zagrożenia stacja służyć będzie samolotom ratowniczym czy wojskowym. 

Jeszcze w tym roku na lotnisku w Michałkowie zrealizujemy kolejną ważną inwestycję – stacja paliwa lotniczego JET A-1.

To przedsięwzięcie, które nie tylko rozwinie infrastrukturę naszego lotniska, ale przede wszystkim zwiększy jego potencjał operacyjny oraz znaczenie w systemie bezpieczeństwa regionu. Inwestujemy w bezpieczeństwo i gotowość do działania. Aeroklub Ostrowski, jako Podmiot Ochrony Ludności, zrealizuje zadanie dofinansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wartość przyznanej dotacji wynosi 404 390,00 zł. 90% to środki z budżetu państwa, 10% –to  środki Powiatu Ostrowskiego. Aeroklub Ostrowski sfinansuje pozostałe koszty związane z realizacją przedsięwzięcia oraz przygotuje teren pod posadowienie zbiornika paliwowego.

Informują władze Aeroklubu Ostrowskiego i dodają, że ta stacja będzie mieć ważne znaczenie w razie zagrożenia czy kryzysu.

Kluczową zaletą przedsięwzięcia jest jego podwójne zastosowanie – zarówno cywilne, jak i związane z bezpieczeństwem oraz ochroną ludności. Na co dzień stacja będzie służyć rozwojowi działalności lotniczej, poprawiając dostępność paliwa JET A-1 dla statków powietrznych. W sytuacjach kryzysowych infrastruktura umożliwi sprawniejsze zabezpieczenie paliwowe operacji lotniczych prowadzonych na potrzeby ochrony ludności, służb ratowniczych oraz działań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

To właśnie istota inwestycji dual-use – infrastruktura wykorzystywana na co dzień przez lotnictwo cywilne, która w razie potrzeby może wspierać bezpieczeństwo mieszkańców i działania służb. Dzięki współpracy administracji rządowej, samorządu powiatowego i Aeroklubu Ostrowskiego rozwijamy lotnisko, które jest nie tylko miejscem realizacji lotniczych pasji, ale również ważnym elementem infrastruktury bezpieczeństwa południowej Wielkopolski.

Inwestycja ma być gotowa w tym roku.

Polecany artykuł:

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Owacja na stojąco tylko za komplet punktów!
Pytanie 1 z 10
Kiszyniów to stolica:
 

ROLKI