Ostrów. Kolejna inwestycja w Michałkowie!

Jeszcze w tym roku na lotnisku w Michałkowie zrealizujemy kolejną ważną inwestycję – stacja paliwa lotniczego JET A-1.

To przedsięwzięcie, które nie tylko rozwinie infrastrukturę naszego lotniska, ale przede wszystkim zwiększy jego potencjał operacyjny oraz znaczenie w systemie bezpieczeństwa regionu. Inwestujemy w bezpieczeństwo i gotowość do działania. Aeroklub Ostrowski, jako Podmiot Ochrony Ludności, zrealizuje zadanie dofinansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wartość przyznanej dotacji wynosi 404 390,00 zł. 90% to środki z budżetu państwa, 10% –to środki Powiatu Ostrowskiego. Aeroklub Ostrowski sfinansuje pozostałe koszty związane z realizacją przedsięwzięcia oraz przygotuje teren pod posadowienie zbiornika paliwowego.