Ostrów. Kolejna inwestycja w Michałkowie!

Nowoczesna stacja paliwa lotniczego jeszcze w tym roku powstanie na lotnisku w Michałkowie. Aeroklub dostał na ten cel dofinansowanie z rządowego programu obronności. W razie zagrożenia stacja służyć będzie samolotom ratowniczym czy wojskowym.
Jeszcze w tym roku na lotnisku w Michałkowie zrealizujemy kolejną ważną inwestycję – stacja paliwa lotniczego JET A-1.
To przedsięwzięcie, które nie tylko rozwinie infrastrukturę naszego lotniska, ale przede wszystkim zwiększy jego potencjał operacyjny oraz znaczenie w systemie bezpieczeństwa regionu. Inwestujemy w bezpieczeństwo i gotowość do działania. Aeroklub Ostrowski, jako Podmiot Ochrony Ludności, zrealizuje zadanie dofinansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wartość przyznanej dotacji wynosi 404 390,00 zł. 90% to środki z budżetu państwa, 10% –to środki Powiatu Ostrowskiego. Aeroklub Ostrowski sfinansuje pozostałe koszty związane z realizacją przedsięwzięcia oraz przygotuje teren pod posadowienie zbiornika paliwowego.
Informują władze Aeroklubu Ostrowskiego i dodają, że ta stacja będzie mieć ważne znaczenie w razie zagrożenia czy kryzysu.
Kluczową zaletą przedsięwzięcia jest jego podwójne zastosowanie – zarówno cywilne, jak i związane z bezpieczeństwem oraz ochroną ludności. Na co dzień stacja będzie służyć rozwojowi działalności lotniczej, poprawiając dostępność paliwa JET A-1 dla statków powietrznych. W sytuacjach kryzysowych infrastruktura umożliwi sprawniejsze zabezpieczenie paliwowe operacji lotniczych prowadzonych na potrzeby ochrony ludności, służb ratowniczych oraz działań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
To właśnie istota inwestycji dual-use – infrastruktura wykorzystywana na co dzień przez lotnictwo cywilne, która w razie potrzeby może wspierać bezpieczeństwo mieszkańców i działania służb. Dzięki współpracy administracji rządowej, samorządu powiatowego i Aeroklubu Ostrowskiego rozwijamy lotnisko, które jest nie tylko miejscem realizacji lotniczych pasji, ale również ważnym elementem infrastruktury bezpieczeństwa południowej Wielkopolski.
Inwestycja ma być gotowa w tym roku.