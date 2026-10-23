Lektorka i pisarka spotkają się z czytelnikami. Będzie można poznać kulisy nagrywania audiobooków

Dwie kobiety, jedna książka i okazja, żeby zajrzeć za kulisy jej nagrania. Ostrowska Mediateka zaprasza na spotkanie w ramach projektu „Głośne słuchanie”. Gośćmi będą lektorka Anna Szmania-Binek oraz pisarka Aneta Wawrzyniak, autorka m.in. powieści „Dopóki serce bije”.

Obie panie połączyła właśnie ta książka. Aneta Wawrzyniak ją napisała, a Anna Szmania-Binek przeczytała i nagrała w formie audiobooka. Nagranie powstało w Studiu Komeda w Ostrowie Wielkopolskim.

Pani Anna Szmania-Binek, ma już na koncie kilka audiobooków, jak chociażby „Tajemnicę sekretarzyka” pani Donaty Dominik-Stawickiej. Jest też laureatką konkursów recytatorskich, jest aktorką grającą w amatorskim teatrze. Jej doświadczenie dotychczasowe jest może nie tak rozległe jak w przypadku typowych lektorów zawodowych, ale też wcale nie jest mniejsze i na pewno jakościowo absolutnie nie ustępuje takiej pracy lektorskiej, którą znamy już z audiobooków powszechnie dostępnych na rynku - mówi kierownik ostrowskiej Mediateki, Bogna Skrzypczak-Walkowiak.

Podczas spotkania będzie można porozmawiać nie tylko o nagrywaniu audiobooków, ale też o samej książce.

Oprócz lektorki w Mediatece pojawi się również autorka powieści „Dopóki serce bije”, Aneta Wawrzyniak. A sama książka - tak w skrócie - opowiada o opiece, bliskości i pożegnaniu z osobą terminalnie chorą - dodaje kierownik.

Spotkanie jest częścią projektu „Głośne słuchanie”, na który ostrowska biblioteka otrzymała 10 tysięcy złotych ministerialnej dotacji. W jego ramach odbywały się już warsztaty, lekcje o audiobookach i wizyty w studiu nagrań. Z zajęć skorzystało ponad 200 osób.

Spotkanie z Anną Szmanią-Binek i Anetą Wawrzyniak 29 października. Początek o godz. 18:00. Wstęp jest wolny.

Autor: Mediateka Ostrów Wielkopolski/ Facebook