Dwa ciała w jednym domu. Śledczy próbują rozwikłać zagadkę śmierci matki i syna

Przyczyna śmierci wciąż nie jest znana. Wykluczono zabójstwo oraz - wstępnie - zatrucie czadem. Prokurator wyjaśnia przyczyny śmieci matki i syna ze Zbierska Kolonii pod Kaliszem. Ich ciała znaleziono w czwartek. Dziś (poniedziałek) odbyła się sekcja zwłok.

15 października na terenie jednej z posesji w Zbiersku Kolonii ujawniono ciała dwóch osób, 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny, na miejscu prokurator przeprowadził oględziny. Ciała zostały poddane sekcji zwłok, w jej wyniku stwierdzono, iż brak jest na ciałach obrażeń, wykluczono tym samym udział osób trzecich, wstępnie wykluczono także zaczadzenie jako przyczyny śmierci. Krew i tkanki pobrano z ciał w celu przeprowadzenia dalszych badań.

Mówi Radiu Eska prokurator Marcin Kubiak, z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Na wyniki badań tkanek pobranych od 38-latka i 71-latki - trzeba będzie poczekać kilka tygodni.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Poprzeczkę zawieszamy wysoko! Zaliczysz od 7/10 Pytanie 1 z 10 W ubiegłym roku literackiego Nobla otrzymał László Krasznahorkai. Jego słynna książka to: "Diabelskie tango" "Szatańskie tango" "Piekielne tango" Następne pytanie