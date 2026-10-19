Dwa ciała w jednym domu. Śledczy próbują rozwikłać zagadkę śmierci matki i syna

2026-10-19 12:47

Co zabiło 71-latkę i jej 38-letniego syna, których ciała znaleziono w miniony czwartek (16 października) w domu w Zbiersku Kolonii pod Kaliszem? Prokurator ma wstępne wyniki sekcji zwłok.

Policyjna taśma
Autor: Adam Guz.Reporter/ East News

Przyczyna śmierci wciąż nie jest znana. Wykluczono zabójstwo oraz - wstępnie - zatrucie czadem. Prokurator wyjaśnia przyczyny śmieci matki i syna ze Zbierska Kolonii pod Kaliszem. Ich ciała znaleziono w czwartek. Dziś (poniedziałek) odbyła się sekcja zwłok.

15 października na terenie jednej z posesji w Zbiersku Kolonii ujawniono ciała dwóch osób, 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny, na miejscu prokurator przeprowadził oględziny. Ciała zostały poddane sekcji zwłok, w jej wyniku stwierdzono, iż brak jest na ciałach obrażeń, wykluczono tym samym udział osób trzecich, wstępnie wykluczono także zaczadzenie jako przyczyny śmierci. Krew i tkanki pobrano z ciał w celu przeprowadzenia dalszych badań.

Mówi Radiu Eska prokurator Marcin Kubiak, z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Na wyniki badań tkanek pobranych od 38-latka i 71-latki - trzeba będzie poczekać kilka tygodni.

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