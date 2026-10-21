Ostrów. Zmiany na dwóch przejazdach kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, w związku z planowaną w dniach 26-28.10.2026 r. likwidacją posterunku dróżnika przejazdowego P138 na ulicy Odolanowskiej w Ostrowie Wlkp. oraz przeklasyfikowaniem przejazdów kolejowo-drogowych z kategorii A do kategorii B, zlokalizowanych na skrzyżowaniu dwutorowej linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice:

-w km 137,502 z drogą wojewódzką nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim),

-w km 138,044 z drogą powiatową nr 5169P (ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim).

Przedmiotowa zmiana polegać będzie na zastąpieniu obsługi przejazdów przez dróżnika przejazdowego samoczynnym systemem zabezpieczenia ruchu. W związku z tym zamykanie i otwieranie rogatek będzie odbywało się automatycznie, bez udziału osoby obsługującej przejazd.