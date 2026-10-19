Ostrów. Coraz więcej pacjentów korzysta z doraźnej pomocy psychiatrycznej

W miesiącu około, od 40 do 50 osób miesięcznie dodatkowo obsługujemy w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym, który dostaje właściwie pomoc, właściwie w ciągu 12, 24 albo 48 godzin, w zależności od sytuacji, od danego stanu zdrowia pacjenta. Bardzo dużo pacjentów trafia mimo wszystko "na ostro", z ominięciem właśnie pogotowia ratunkowego, SOR-u, coraz więcej, że tak powiem mieszkańców Ostrowy Wielkopolskiego, ale i nie tylko, bo mamy sporą liczbę pacjentów tak zwanych spoza rejonu, czy spoza powiatu ostrowskiego, którzy zgłaszają się między 8.00 a 18.00 do tego punktu.

Zgłaszają się tak naprawdę ze wszystkim. Najczęściej są to myśli samobójcze, napady lęku i myślę, że takie przewlekłe zaostrzenia zespołów depresyjno-lękowych, tego jest najwięcej. Choć bywa, mieliśmy już kilka przypadków, przeprowadzonych przez rodzinę ze strasznymi psychozami, też do punktu.