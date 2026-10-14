Sezon przeziębień się rozręca. Lekarze apelują - kichasz? Załóż maseczkę!

​Sezon na grypę się rozpędza, lekarze apelują - włącz profilaktykę. A jak już jesteś chory - połóż się do łóżka, zdrowiej i nie zarażaj innych.

Podstawa to profilaktyka, czyli unikanie większych skupień ludzkich, tam gdzie już niestety wiele osób jest zainfekowanych. Po drugie, często warto brać jakieś środki uodporniające, witaminowe, ogólnie dostępne. Jeśli już musimy gdzieś pójść, gdzie możemy się narażać na kontakt z wirusami, warto założyć maseczkę. Ale, tak jak mówię, podstawą to jest unikanie skupień tam, gdzie być nie musimy. Wiadomo, że do pracy musimy chodzić, na zakupy też, ale jeśli jesteśmy przeziębieni, czy boimy się złapania infekcji, to unikamy niepotrzebnych, czy zbędnych skupisk ludzkich, gdzie o tej porze bardzo łatwo o infekcję.

Mówi Radiu Eska lekarz, szef SOR-u w Ostrowie Adam Stangret i dodaje, że nie należy wstydzić się maseczki i zakładać ją kiedy kichamy lub kiedy idziemy w większe skupisko ludzi, gdzie o zarażeniem wirusem grypy trudno nie jest.

Jest to podstawowa rzecz, sposób izolacji, czy zapobiegania kontaktowi. Także to jak najbardziej, może nie nadużywamy, ale oczywiście tam, gdzie jest to niezbędne, w jakichś większych skupiskach. Jeśli ktoś, tym bardziej osoby, które są z grup ryzyka, osoby starsze, obciążone innymi chorobami, no to wtedy naprawdę powinny tej profilaktyki jak najbardziej używać. Oczywiście osoby, które są przeziębione, muszą np. być w pracy, czy iść do jakiegoś urzędu, sklepu, koniecznej sprawy załatwić, no to wtedy na pewno dla dobra innych powinny tego środka używać.

Cały czas też aktualny jest apel lekarzy i epidemiologów o szczepienia przeciwko grypie.