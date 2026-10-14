A Seree Tee: dobry początek pierwszego sezonu w 1. lidze

Dobry początek krotoszyńskiej drużyny w 1. lidze futsalu. A Seree Tee, beniaminek, po czterech spotkaniach ma na koncie 7 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli.

Początek sezonu mamy bardzo owocny, po czterech meczach mamy 7 punktów, jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni. Cały czas będziemy pracowali intensywnie na treningach, będziemy podnosili swoje umiejętności, żeby w każdym kolejnym meczu walczyć o trzy punkty.

Mówi Radiu Eska kapitan drużyny Dawid Przybyszewski.

Teraz chwila przerwy w rozgrywkach. Kolejny mecz A Seree Tee 24 października, na wyjeździe z AZS-em Wilanów.

Te dwa tygodnie będziemy intensywnie pracować, żeby jak najlepiej się przygotować do tego meczu i pojechać tam po pełną pulę.

Dodaje kapitan drużyny.

Medialnym partnerem A Seree Tee jest Radio Eska.