Ostrów. Tydzień Godnego Porodu. Spotkanie 20. października

To wydarzenie odbywa się z inicjatywy Fundacji "Rodzić po ludzku", która corocznie organizuje takie spotkania. Położne oraz personel lekarski będzie do państwa dyspozycji. Tematem tegorocznego spotkania będzie Kontakt skóra do skóry, który jest najważniejszy po porodzie. Będzie to okazja do spotkania z lekarzami położnikami, z naszym doktorem anestezjologiem.

Będzie to też okazja do zadawania pytań, do wyjaśnienia różnych trudności czy problemów, jakie mają mamy i ojcowie spodziewający się dzieci. Nasze spotkanie zaplanowane jest 20 października o godzinie 15.00.