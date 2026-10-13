Ostrów. Tydzień Godnego Porodu. Spotkanie 20. października

To zaproszenie dla przyszłych mam i ojców. We wtorek 20. października w Forum Synagoga w Ostrowie - będzie można zadać wszystkie pytania dotyczące porodu i opieki nad dzieckiem. W ramach Tygodnia Godnego Porodu odbędzie się spotkanie ze specjalistami.
To wydarzenie odbywa się z inicjatywy Fundacji "Rodzić po ludzku", która corocznie organizuje takie spotkania. Położne oraz personel lekarski będzie do państwa dyspozycji. Tematem tegorocznego spotkania będzie Kontakt skóra do skóry, który jest najważniejszy po porodzie. Będzie to okazja do spotkania z lekarzami położnikami, z naszym doktorem anestezjologiem.
Będzie to też okazja do zadawania pytań, do wyjaśnienia różnych trudności czy problemów, jakie mają mamy i ojcowie spodziewający się dzieci. Nasze spotkanie zaplanowane jest 20 października o godzinie 15.00.
Mówi położna z ostrowskiego szpitala Anita Świątek.
Udział jest bezpłatny. Trzeba się jednak zapisać.
Numer telefonu 62 595 12 60 - od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 14.30.