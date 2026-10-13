Ostrowska geriatria gotowa!

Kosztował prawie 30 milionów złotych. Właśnie został oddany - nowy budynek geriatrii przy szpitalu w Ostrowie. To najnowocześniejszy taki oddział w Wielkopolsce.

I spełnienie marzeń - mówi nam jego szef Marek Widenka.

Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że ten obiekt naprawdę jest nowoczesny i otwarty na nowoczesną geriatrię. To jest geriatria nastawiona na pacjenta, by poprawić jego funkcjonalność, by go usprawnić, rehabilitować, by właściwie pokierować jego leczeniem na przyszłość. Tak, by pacjent zyskał życia do lata, nie lat do życia. Wszędzie potrzebne jest takie miejsce, ale w Ostrowie z racji też rozwoju szpitala, jak najbardziej. Dowody naukowe pokazują, że tam gdzie jest geriatra i gdzie geriatrzy współpracują z innymi oddziałami, tam rośnie przeżywalność pacjentów. Tam ci pacjenci mają mniej powikłań, szybciej wychodzą do domu.

Obecnie pacjenci są jeszcze w dotychczasowym miejscu - przy ulicy 3 Maja. Na "nowym" powinni pojawić się najpóźniej z początkiem listopada.

Obecnie mamy tutaj w nowym budynku 35 łóżek. Wszystko na salach dwuosobowych i trzy jedynki. Tam łóżek było 20. Oczywiście mamy też kompleks poradni, z poradnią geriatryczną obecnie, która się uruchamia tutaj, "przechodzi" z 3 Maja. No i mamy też potencjał takiego miejsca, które chcemy w przyszłości zagospodarować do pobytu dziennego, ale tutaj musimy jeszcze negocjować z Narodowym Funduszem, by taka była możliwość funkcjonalna oddziału i szpitala.

Dodaje Marek Widenka.

Inwestycja ruszyła latem 2025 roku, ukończona została teraz. Pochłonęła 28,5 miliona złotych. 20 milionów powiat miał z KPO.

Ja jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się zrealizować kolejną inwestycję dla seniorów. Wcześniej postawiliśmy nowoczesny DPS. Ale na tym nie kończymy. Mamy jeszcze wiele planów.

Cieszy się starosta ostrowski Paweł Rajski.

Ostrowska geriatria to 6 lekarzy specjalistów, lekarze w trakcie specjalizacji, pielęgniarki - tutaj trwa obecnie nabór, bo zwiększa się liczba pacjentów, ale też trzy rehabilitantki, psycholog i czworo opiekunów medycznych.