Lipscy na przystankach. Kolejne murale odsłonięte

2026-10-12 11:01

Zofia Lipska, Wojciech i portyk pałacu. Kolejne murale już na przystankach w okolicach Lewkowa - w powiecie ostrowskim - związane z dawnymi właścicielami tych ziem. Znajdziecie je we Franklinowie, przy krajowej drodze nr 11.

Mural Lipskich
Autor: Muzeum w Lewkowie/ Materiały prasowe

To kolejne murale poświęcone dawnym właścicielom ziem w Lewkowie. Powstały przy DK nr 11.

Kolejne trzy przystanki - tym razem w miejscowości Franklinów zostały wyremontowane, a na odnowionych ścianach pojawiły się trzy murale związane z Pałacem Lipskich w Lewkowie i Rodziną Lipskich. To projekt realizowany od ponad roku przez Muzeum w Lewkowie, który łączy kilka ważnych funkcji. Wychodzi z informacją o Lipskich poza mury muzeum, a druga - ogromna - wartość to rewitalizacja przestrzeni, nawet jeśli są to tylko betonowe przystanki - mówi Sylwia Nowicka, dyrektor Muzeum w Lewkowie.

Projekt "Muralowe przystanki" Muzeum w  Lewkowie rozpoczęło z inicjatywą Szlak Pracy Organicznej - w październiku 2025. Wtedy pojawiły się dwa murale z Wojciechem Lipskim w Czekanowie, w czerwcu 2026 na przystanku w Lewkowie jest Zofia Lipska. Teraz przyszedł czas na Franklinów.

Najpierw gmina wyremontowała przystanki, a potem pojawiły się malowidła. 

Autorem murali - wszystkich - jest pochodzący i pracujący na co dzień w Ostrowie, grafik Konrad Moszyński. A pomysłodawczynią jest Sylwia Nowicka, muzeum w Lewkowie.

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