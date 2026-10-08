Ponad 200 osób i chętnych więcej niż miejsc. Ostrowska Mediateka podsumowuje projekt „Głośne słuchanie”

Ostrowska Mediateka powoli podsumowuje projekt „Głośne słuchanie”. Jego głównym celem jest pokazanie, że książki można nie tylko czytać. Można też ich słuchać. I nie chodzi wyłącznie o gotowe audiobooki. Mediateka chce też zachęcić mieszkańców do tworzenia własnych nagrań, podcastów i słuchowisk.

W ramach projektu odbyły się lekcje, warsztaty i wizyty w profesjonalnym studiu nagrań.

Było sporo wizyt edukacyjnych w naszym studiu nagrań, były lekcje poświęcone słuchowiskom i audiobookom. W tych wizytach i lekcjach już do tej pory wzięło udział ponad 200 osób. Nie powiem dzieci, bo to była i młodzież, i seniorzy, no i dzieci również. A jeszcze są przed nami kolejne wizyty i kolejne lekcje. Nawet jeśli chodzi o szkolenia, to mieliśmy więcej chętnych niż miejsc, bo na każdym warsztacie wzięło udział po 25 uczestników, zarówno w tej grupie kadra, jak i w tej grupie odbiorcy, czytelnicy z naszego środowiska. Wiem, że były też osoby chętne, którym się nie udało właśnie zapisać na ten warsztat - mówi kierownik ostrowskiej Mediateki, Bogna Skrzypczak-Walkowiak.

Spore zainteresowanie było również wśród szkół.

Jeśli chodzi o lekcje i wizyty w studiu, to oprócz tego, że te zaplanowane się odbyły, które skierowaliśmy do szkół partnerskich, to jeszcze były telefony, czy nie zrobimy lekcji dla innych szkół. Szkoły partnerskie też wysłały więcej uczestników, niż to było pierwotnie zamierzone - dodaje kierownik.

A co najbardziej ciekawiło podczas spotkań? Przede wszystkim samo studio nagrań. Można było zobaczyć, jak wygląda praca nad audiobookiem i czym różni się on od słuchowiska. Była też okazja, żeby dowiedzieć się więcej o teatrze radiowym.

Uczestnicy interesowali się studiem Komeda, interesowali się tym, w jaki sposób audiobook czy słuchowisko powstaje. Interesowali się również tym, że jednak na przykład słuchowisko to jest też taka forma parateatralna, że jest to teatr w trochę innym wymiarze, właśnie takim słuchowym - mówi kierownik.

Co ważne, projekt jeszcze się nie zakończył.

Szkoły mogą się jeszcze zgłaszać, tak, jeśli dzwonią i jeśli mamy oczywiście miejsce w naszym harmonogramie, to każdą lekcję, którą pierwotnie przeprowadziłam w ramach projektu dla konkretnych odbiorców, przeprowadzę też dla zainteresowanych dzieci, dla zainteresowanej młodzieży. Natomiast jeśli chodzi o formy takie jak warsztaty, to one się już odbyły - dodaje Bogna Skrzypczak-Walkowiak.

Są już też pierwsze efekty pracy w studiu.

Powstały chociażby mini audiobooki, które już w tej chwili są publikowane na stronie biblioteki. Powstały nawet większe formy, których fragmenty będą zaprezentowane właśnie podczas zakończenia projektu 1 grudnia - mówi kierownik.

Oficjalne podsumowanie „Głośnego słuchania” odbędzie się 1 grudnia.

Na realizację projektu ostrowska biblioteka otrzymała 10 tysięcy złotych ministerialnej dotacji w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Autor: Mediateka Ostrów Wielkopolski/ Facebook

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