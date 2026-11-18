Gotowy będzie w grudniu. Magazyn obrony cywilnej powiatu ostrowskiego. Samorząd na ten cel zaadaptował dawną halę sportową przy Wańkowicza.

Wystąpiliśmy do Wojewody Wielkopolskiego o to, żeby ten budynek został przekazany właśnie na cel magazynu dla obrony cywilnej. Otrzymaliśmy grubo ponad milion złotych wsparcia od wojewody i jesteśmy na etapie właśnie generalnego remontu, który z początkiem grudnia powinien się zakończyć i budynek jeszcze w tym roku zostanie zagospodarowany. Wszystko, co jest związane z obroną cywilną, tam znajdzie swoje miejsce. I myślę, że to jest dobre miejsce ze względu na fakt, że jest położone w centrum. Jest to magazyn, który będzie wypełniony przez nas tym sprzętem, który w tej chwili znajduje się w Przygodzicach, bo nasza baza, nasz magazyn dla obrony cywilnej, który nie jest największy, w tej chwili znajduje się w Przygodzicach.