Ostrów. Strażnica bardziej bezpieczna. Nowy monitoring w PSP

Straż Pożarna w Ostrowie pod czujnym okiem nowego monitoringu. 25 nowych kamer pilnuje porządku, głównie na zewnątrz strażnicy.

Założyliśmy w tym roku 25 kamer, które monitorują nam teren zewnętrzny, włącznie z nową halą, którą wybudowaliśmy, w której też są magazynowane towary i ona jest zagospodarowana w pełni. Więc mamy pełny podgląd na obiekt, mamy możliwość docelowego podglądu na tablecie z funkcją stref zewnętrznych, które pozwalają nam na pełne monitorowanie ewentualnych wejść na nasz obiekt.

Mówi Radiu Eska komendant PSP w Ostrowie Łukasz Frątczak, który dodaje, że wcześniej były już kamery ale mniej.

Natomiast ja chciałem, żebyśmy mieli więcej tych kamer, głównie chodzi o podgląd z zewnątrz, żeby było jasne, nie potrzebujemy podglądu wewnątrz obiektu, tylko głównie chodzi nam o sprzęt i teren zewnętrzny, i w tym momencie mamy cały obiekt wkoło, zmonitorowany, z wizualizacją, z możliwością podglądu na przenośnych urządzeniach.

Sprzęt kosztował blisko 50 tysięcy złotych. Pieniądze straż miała od samorządów powiatu ostrowskiego.