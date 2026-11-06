Gdzie się ukryć w razie zagrożenia? W powiecie ostrowskim jest ponad 250 takich miejsc

Gdzie się ukryć w powiecie ostrowskim w razie zagrożenia? Takich miejsc jest 256 - mówi nam Tomasz Chmielecki ze straży pożarnej w Ostrowie.

Na terenie powiatu ostrowskiego mamy 256 punktów schronienia, te punkty schronienia, ich lokalizacja dostępna jest w aplikacji Gdzie się ukryć, zachęcamy jako Państwowa Straż Pożarna do zainstalowania tej aplikacji na swoich telefonach, dzięki czemu będzie możliwość podglądu w miejscu, w którym się znajdujemy i ewentualnie wystąpienie zagrożenia, gdzie najszybciej możemy się udać i się schronić. My jako Państwowa Straż Pożarna weryfikowaliśmy te miejsca pod względem ich powierzchni, możliwości schronienia się w nich danej ilości osób. Zazwyczaj to były - zgodnie z procedurą - miejsca najniżej położone względem gruntu, czyli to przede wszystkim są miejsca piwniczne.

W tych miejscach można szukać schronienia w każdym zagrożeniu - dodaje Tomasz Chmielecki.

To miejsce chroni nas na wypadek jakiegoś kataklizmu w postaci zagrożeń atmosferycznych, huraganów, jakichś gradobić, ale również na wypadek - odpukać-, zagrożeń z powietrza jest możliwość skorzystania z tego schronienia się w bezpieczne miejsce.

Zgodnie z ustawową definicją - wszystkie wskazane w aplikacji miejsca schronienia nie są schronami. Ale właśnie punktami ukrycia. Schronu - ustawowego - powiat ostrowski nie ma.