Zdobyli 16 medali Mistrzostw Świata! Kolejne sukcesy ostrowskich strażaków.

16 medali z Mistrzostw Świata Firefighter Challenge przywieźli Martyna Świerczyk i Mateusz Delinger - strażacy z Ostrowa.
Zdobyli m.in złoto w sztafecie mieszanej.
Przywozimy ze sobą z Las Vegas po 8 medali. Są to złote i srebrne medale. Pierwszy medal mamy w sztafecie i to jest złoty. To jest sztafeta mix. W tandemie kobiet też złoty medal. Srebro w tandemie właśnie z Mateuszem. I srebro w drużynie mieszanej. Jestem oczywiście zadowolona. Z małym niedosytem. Zawsze mogło być lepiej. Ale naprawdę ilość medali i kolory tych medali bardzo cieszę.
Mówi Radiu Eska Martyna Świerczyk.
Konkurencja była duża. W zawodach uczestniczyło 400 zawodników z całego świata. Głównie to byli Amerykanie, Kanadyjczycy, ale też również z Europy jak Litwini, Łotysze, Niemcy oraz my Polacy. My mamy 16 medali, ale tych medali jest znacznie więcej, bo jednak Polska jest silną drużyną. Oczywiście, my na tych zawodach udowodniliśmy, że Polacy nie mają się czego wstydzić i możemy rywalizować na arenie międzynarodowej. Przygotowania były bardzo ciężkie, ale się opłaciło.
Dodaje Mateusz Delinger.
Zawody w Las Vegas kończą tegoroczny sezon jeśli chodzi o zawody strażackie. Teraz czas na roztrenowanie, a tuż po Nowym Roku - przygotowania do sezonu 2027.