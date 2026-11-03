Zdobyli 16 medali Mistrzostw Świata! Kolejne sukcesy ostrowskich strażaków.

Konkurencja była duża. W zawodach uczestniczyło 400 zawodników z całego świata. Głównie to byli Amerykanie, Kanadyjczycy, ale też również z Europy jak Litwini, Łotysze, Niemcy oraz my Polacy. My mamy 16 medali, ale tych medali jest znacznie więcej, bo jednak Polska jest silną drużyną. Oczywiście, my na tych zawodach udowodniliśmy, że Polacy nie mają się czego wstydzić i możemy rywalizować na arenie międzynarodowej. Przygotowania były bardzo ciężkie, ale się opłaciło.