Szok! Nastolatek oddał mocz na bezdomnego. Jest finał sprawy

W związku z nagraniem, które w ostatnim czasie pojawiło się w przestrzeni medialnej informujemy, że ostrowska komenda niezwłocznie podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W toku podjętych czynności ustalono zarówno osobę pokrzywdzoną, jak i osobę odpowiedzialną za przedmiotowe zachowanie. Przeprowadzono czynności z udziałem tych osób, a także przesłuchano świadka zdarzenia. Ustalono, że do zdarzenia doszło na początku 2025 roku. W chwili popełnienia czynu karalnego osoba nieletnia miała ukończone 15 lat, natomiast obecnie ma ukończone 17.