Szok! Nastolatek oddał mocz na bezdomnego. Jest finał sprawy

2026-11-02 11:28

Zostanie ukarany po blisko 2 latach od swojego czynu. Nastolatek z Ostrowa, który na początku ubiegłego roku - obsikał bezdomnego - jest w rękach policji, do której trafiło nagranie.

polcija
Autor: BŹ

To nagranie wypłynęło kilka dni temu i zbulwersowało opinię publiczną. Widać na nim jak młody człowiek znęca się nad osobą w kryzysie bezdomności i oddaje na nią mocz. Bezdomny mężczyzna spał oparty o ścianę budynku.

W związku z nagraniem, które w ostatnim czasie pojawiło się w przestrzeni medialnej informujemy, że ostrowska komenda niezwłocznie podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W toku podjętych czynności ustalono zarówno osobę pokrzywdzoną, jak i osobę odpowiedzialną za przedmiotowe zachowanie. Przeprowadzono czynności z udziałem tych osób, a także przesłuchano świadka zdarzenia. Ustalono, że do zdarzenia doszło na początku 2025 roku. W chwili popełnienia czynu karalnego osoba nieletnia miała ukończone 15 lat, natomiast obecnie ma ukończone 17.

Informuje Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

17-latniem zajmie się teraz Sąd Rodzinny.

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