Ostrów. "100 lat pod ostrowskim koszem". Jest data premiery książki!

100 lat koszykówki męskiej w Ostrowie w książce. I to niemałej, bo liczącej blisko1000 stron. Napisał ją Piotr Musieł, pasjonat sportu i koszykówki. Prace trwały przez kilka lat. Właśnie podano datę premiery. "100 lat pod ostrowskim koszem" ukaże się 19. listopada.

Książka stanowi niezwykle szczegółowy zapis stu lat historii męskiej koszykówki w mieście –od skromnych początków w 1925 roku, przez dekady walki na ligowych parkietach, aż po wielkie, współczesne triumfy. Publikacja liczy aż 980 stron i jest efektem ogromnej pracy dokumentacyjnej autora, który dotarł do niepublikowanych dotąd materiałów archiwalnych oraz unikalnych fotografii. Zbieranie materiałów, przeprowadzenie wielu wywiadów, opracowanie ciekawostek oraz pisanie książki zajęło mi cztery lata - mówi autor Piotr Musieł. - Ta publikacja jest efektem pracy wielu osób. Dziękuję wszystkim, którzy udostępnili swoje archiwa, fotografie, a także tym, którzy poświęcili czas na rozmowy i podzielili się historiami sprzed lat. Bez ich zaangażowania ta książka nie mogłaby powstać.

Premiera odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2026 roku, o godzinie 19:00 w Hali 3mk Arena Ostrów.Tego dnia kibice będą mogli kupić tę wyjątkową monografię ostrowskiej koszykówki. Wstęp na spotkanie jest otwarty.

W obszernej monografii ostrowskiej męskiej koszykówki kibice będą mogli przeczytać o początkach basketu w Ostrowie, który narodził się w 1925 roku. Pierwszy rozdział o historii koszykówki dotyczyć będzie okresu międzywojennego. Potem od 1945 roku przedstawiony będzie każdy kolejny sezon. Będą zatem informacje o walce Ostrovii Ostrów o mistrzostwo Polski w latach 1949–1952 na najwyższym szczeblu rozgrywek. W książce przedstawione zostaną 22 sezony Stali w Polskiej Lidze Koszykówki. Nie zabraknie wyników wszystkich 761 spotkań ligowych oraz zestawienia punktów zdobytych przez ostrowskich graczy. Będzie 40 koszykarskich biografii, a specjalne rozdziały poświęcono ostrowskim legendom basketu: Andrzejowi Kowalczykowi, Dariuszowi Parzeńskiemu orazMateuszowi Ponitce. Swoje miejsce w publikacji znajdą też miłośnicy koszykówki grający w Ostrowskiej Lidze Koszykówki czy w OSW Summer League. Całość dopełnia ponad 500 zdjęć oraz prezentacja sukcesów sportu szkolnego i młodzieżowego.

Dodaje Piotr Musieł.

Kto nie zdąży 19. listopada, kolejną okazję do rozmowy z autorem będzie miał 22 listopada podczas meczu Tasomix Rosiek Stal Ostrów – AMW Arka Gdynia. Spotkanie to zaplanowano na godzinę 17:30.

Autor: Piotr Musieł/ Materiały prasowe