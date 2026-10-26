Powiat ostrowski. Kolejne Techno-Granty na start!

TECHNO-GRANTY na start. Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie wynalazków czy ciekawych projektów, które realizują uczniowie szkół średnich prowadzonych przez powiat ostrowski. Pomysły uczniowie zgłaszać mogą do 10 listopada w swoich szkołach, potem te wybiorą trzy najciekawsze i przekażą do powiatu.

W ramach projektów ubiegających się o TECHNO-GRANTY mogą być konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, projekty badawcze, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, pomysły techniczne, prace użytkowe, itp. w zakresie: elektroniki, elektroenergetyki, energetyki odnawialnej, technologii chłodniczej i klimatyzacji, technologii pomiarowych, informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, ochrony środowiska, zagadnień z zakresu recyklingu, nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego, zagadnień z zakresu techniki rolniczej, szeroko pojętych zagadnień techniki, wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno – zwierzęcej, zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji, organizacji i zarządzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie, zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej, budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, telekomunikacji, geodezji i kartografii, transportu, technologii chemicznej, technologii drewna, architektury, ogrodnictwa.

Informuje Janusz Grzesiak, szef Promocji w ostrowskim starostwie powiatowym.

Zadaniem Funduszu „TECHNO-GRANT” jest wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych w realizacji ich pomysłów technicznych a także uzyskanie innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz umożliwienie zaprezentowania się tychże uczniów i ich pomysłów pracodawcom. Wspomniany projekt ma na celu rozwijanie wśród uczniów kreatywności i innowacyjności.

Uczniowie mogą składać wnioski w swoich szkołach do 10 listopada br. Komisje szkolne będą rekomendowały dyrektorom maksymalnie po 3 wnioski w każdej z 3 ustanowionych kategorii określonych w regulaminie.

Dyrektorzy szkół do 20 listopada zaakceptowane przez siebie wnioski składają w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Zwycięzców poznamy w kwietniu 2027 roku.