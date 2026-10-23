Ostrów. Festiwal Kryminału już w listopadzie! [POSŁUCHAJ]

Podejrzanie dobre wydarzenie czyli Festiwal Kryminału w Ostrowie. Już 15 listopada w EL MUNDO. Organizatorem jest Fundacja Zakręceni, a celem zebranie pieniędzy na pomoc bezdomnym zwierzętom. W programie m.in. rozmowy o zbrodniach i kiermasz książek.​

Festiwal Kryminału czyli Podejrzanie, dobre wydarzenie. Podejrzane dlatego, że będziemy zajmować się sprawami kryminalnymi, patrząc z różnych perspektyw, ale przede wszystkim dobre, bo dobre dla zwierząt, dla podopiecznych Fundacji Zakręceni, bo jest to impreza w pełni charytatywna na ten cel, czyli na zwierzęta właśnie. Mamy ciekawych zaproszonych gości i książki, które będzie można kupić, bo będziemy mieć stoisko, na którym będą książki używane, ale w bardzo dobrym stanie i to będą kryminały, powieści sensacyjne, także thrillery. Za 10 zł wrzutka do puszki będzie można wyjść naprawdę ze świetnymi książkami.

Mówi Iwona Trzcińska, która dodaje, że lista gości jest zachęcająca....

Zaproszonych mamy kilku gości, na razie jeszcze nie przedstawię ich z imienia i nazwiska, chociaż uchylę rąbka tajemnicy. Mamy policjantkę, która przez wiele, byłą policjantkę, która przez wiele lat zajmowała się sprawami kryminalnymi i czasami naprawdę takimi, których nawet w książkach nie ma. Będzie policjant, też były policjant, który zajmował się psami policyjnymi i tu prawdopodobnie będzie niespodzianka również. Będzie także psycholożka, która pracowała w więzieniu i zna też te sprawy kryminalne już z innej perspektywy. Będą rozmowy między nimi, także myślę, że będzie niesamowicie ciekawie i także publiczność będzie mogła zadawać pytania. Ale mamy też VIP-a, jest to autorka książek kryminalnych, Joanna Ufnalska i co bardzo, bardzo ciekawe, to będziemy z nią rozmawiać na pięć dni przed premierą jej najnowszej książki z cyklu "Psy Gończe".

To będzie niezapomniany festiwal - zaprasza Iwona Trzcińska

Wszystko 15 listopada w Ostrowie od godziny 16.00.

Poleca Radio Eska!