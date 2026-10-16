Ostrów. Nastolatek z repilką broni na kulki w szkole. Zajmie się nim Sąd Rodzinny

To mogło być zagrożenie. Na szczęście przedmiot przypominający broń - okazał się zabawkową jej repliką.

Urządzenie do jednej z ostrowskich szkół podstawowych przyniósł dziś rano 14-latek.

Dzisiaj w godzinach porannych zostaliśmy powiadomieni przez jedną ze szkół na terenie Ostrowa Wielkopolskiego o uczniu, który przyniósł do placówki przedmiot przypominający broń. Mundurowi udali się na miejsce, gdzie ustalili, że 14-letni uczeń miał przy sobie zabawkową replikę broni przeznaczoną do strzelania plastikowymi kulkami. O zdarzeniu powiadomiono matkę chłopca, która przybyła do szkoły. W jej obecności z nieletnim przeprowadzono rozmowę wychowawczą. Zabawka została przekazana matce.

Powiedziała Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Jak ustaliliśmy - chłopiec nikomu tą repliką nie groził. Ktoś zauważył jak chowa ją do szafki. I powiadomił grono pedagogiczne.

14-latek chciał tą replikę broni pokazać kolegom, pobawić się - już po szkole.