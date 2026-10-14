Ostrów. Prokurator nie chce dozoru elektronicznego dla Mikołaja K. Jest zażalenie

Jest zażalenie prokuratury na decyzję Sądu Okręgowego w Kaliszu, który zmienił skazanemu, byłemu wiceprezydentowi Ostrowa Mikołajowi K. - celę więzienną na dozór elektroniczny.

Mikołaj K. ma od odbycia karę roku pozbawienia wolności.

Prokurator wywiódł, za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Kaliszu, do Sądu Apelacyjnego w Łodzi zażalenie od postanowienia Sądu Okręgowego w Kaliszu, który udzielił skazanemu Mikołajowi K. zezwolenia na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary jednego roku pozbawienia wolności, która to kara orzeczona była wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z 22 maja 2024 roku. Prokurator zakwestionował ustalenia poczynione przez sąd i wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez odmówienie skazanemu zezwolenia na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego.

Mówi Radiu Eska Marcin Kubiak, prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, jak już dostanie akta, będzie miał 7 dni na wydanie decyzji.

Mikołaj K. 7 listopada 2025 roku usłyszał prawomocny wyrok za przekroczenie uprawnień z czasów, kiedy pracował w samorządzie w Jarocinie. Był to rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Do tego sąd zakazał mu zajmowania stanowisk związanych z gospodarowaniem mieniem publicznym i w spółkach prawa handlowego. Mikołaj K. miał też zapłacić grzywnę.

Tymczasem - w tym roku - przez miesiąc był społecznym pełnomocnikiem prezydent Ostrowa ds. gospodarczych, założył też firmę doradczą, która współpracowała z komunalnymi spółkami w Ostrowie.

W maju Sąd Okręgowy w Kaliszu odwiesił mu wykonanie kary, co prawomocnie, po zażaleniu skazanego, potwierdził 10 września Sąd Apelacyjny w Łodzi. Mikołaj K. złożył wniosek o zmianę celi więziennej na dozór elektroniczny, na co zgodził się kaliski sąd, ale już nie - prokurator, który właśnie na tę decyzję się zażalił.