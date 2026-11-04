Nowa siłownia w ostrowskiej straży pożarnej! Taka z prawdziwego zdarzenia!

Nowoczesna siłownia w straży pożarnej w Ostrowie. Właśnie ją oddano strażakom!

Sprawność fizyczna to jedna z podstawowych cech w tej służbie więc miejsce do ćwiczeń musi spełniać wymagania strażaków. I tak się stało. Nowoczesna siłownia zastąpiła starą salę ćwiczeń.

Mamy zawód wymagający dużej dyscypliny sportowej, dlatego mieliśmy siłownię, która, moim zdaniem, nie spełniała wymagań utrzymania dobrej tężyzny fizycznej przez strażaków i postanowiłem, że w 2026 roku odnowimy całe pomieszczenie wraz z wyposażeniem sali sportowej siłowni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim i z wielkim entuzjazmem muszę powiedzieć, że nam się to udało. Mamy piękną siłownię, więc nasi strażacy mogą być mega aktywni i wysportowani, przygotowani do działań zarówno na terenie miasta podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, ale nie zapominajmy, że mamy wielu wspaniałych strażaków, którzy mają bardzo duże osiągnięcia sportowe. Reprezentują nas zarówno w kraju, jak i za granicą i odnoszą tam duże sukcesy, dlatego ta sala też w uzgodnieniu z nimi zawiera urządzenia, maszyny, które pozwalają przygotować im się jeszcze lepiej do tego, co robią na co dzień.

Mówi Radiu Eska szef jednostki Łukasz Frątczak, który dodaje, że całość została dokładnie przemyślana i uzgodniona ze strażakami.

Ja sam ćwiczę już od wielu lat, więc dla mnie to wygląda wspaniale i jest to dla mnie miód na moje oczy. Wszystko w tej sali jest bardzo potrzebne, przemyślane, specjalnie zaprojektowane. W uzgodnieniu z naszymi strażakami, którzy też mają swoje wymagania i oczekiwania od tego sprzętu i on jest tak dobrany, żeby spełniały ich oczekiwania zarówno do przygotowania do działań w służbie, czyli podczas akcji ratowniczo-gaśniczych jak i podczas sportów, którymi się zajmują też w czasie wolnym.

Inwestycja pochłonęła 120 tysięcy złotych. PSP miała te pieniądze ze środków przekazanych jednostce przez samorządy powiatu ostrowskiego.

W KP PSP w Ostrowie służy 106 strażaków.