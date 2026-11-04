Ostrów. Szpital ma nowego naczelnego lekarza

Witold Miaśkiewicz nowym Naczelnym Lekarzem szpitala w Ostrowie. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Gostomczyka, który jest dyrektorem szpitala.

Do zadań Naczelnego Lekarza należeć będzie m.in. współpraca z kierownikami oddziałów, koordynacja spraw związanych z organizacją pracy medycznej oraz wspieranie działań na rzecz utrzymania wysokich standardów opieki nad pacjentami.

Informuje szpital w Ostrowie.

Witold Miaśkiewicz z ostrowską lecznicą związany jest od 1993 r. Jest specjalistą chirurgii dziecięcej, a od 2009 roku kieruje Oddziałem Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Wielkopolskim Centrum Leczenia Oparzeń. W 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W swojej pracy na oddziale przyczynił się m.in. do rozwoju leczenia oparzeń u dzieci oraz wprowadzania nowych metod operacyjnych.