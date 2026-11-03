Ostrów. 1. Bieg NEW RUN już 22 listopada. Zapisy jeszcze trwają!

Będzie można sprawdzić się w biegu przełajowym. 22 listopada na Piaskach Szczygliczce w Ostrowie odbędzie się pierwszy bieg NEW RUN, który organizuje niedawno powstałe Stowarzyszenie Newreh Active.

W naszym zamyśle jest to bieg przełajowy, czyli wbiegamy mocno w las i warunki mogą być różne, bo może być i błoto, a może w listopadzie się i śnieg zażyć, więc taki jest to wymagający bieg. Mamy dystanse 10 kilometrów, 5 kilometrów, 5 kilometrów z psem, więc zapraszamy właścicieli z ich pupilami. I mamy jeszcze bieg, właściwie marszobieg, czyli dystans 3 kilometrów to jest nordic walking. Będą też dodatkowe atrakcje po biegu, liczymy na dobrą atmosferę i chcielibyśmy właśnie tak tutaj zachęcić lokalnych wszystkich biegaczy do promowania tego biegu.

Mówi Radiu Eska organizator Marcel Stasierski, który dodaje, że warto przed startem przebiec się po lesie, by się sprawdzić.

Myślę, że kondycja w bieganiu to zawsze jest taka rzecz, która się przydaje, natomiast jeżeli chodzi o takie bieganie przełajowe, to warto zejść troszeczkę z szosy, z chodnika i chociażby przed tym biegiem przebiec się troszkę po lesie, bo to jest troszeczkę inna praca, inna specyfika ruchu, gdzie troszeczkę mimo wszystko bardziej jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju podkręcenia, kostek i tak dalej, ale jeżeli ktoś biega, na pewno sobie poradzi i jest to bieg dla wszystkich.

Zapisy trwają do 19 listopada.

Bieg poleca Radio Eska.