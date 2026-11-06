Ostrów. Ciało w ambonie myśliwskiej. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 55-latka

To była najprawdopodobniej śmierć z przyczyn naturalnych - ale pewne to będzie po sekcji zwłok. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 55-latka, którego ciało w czwartek wieczorem znaleziono w ambonie myśliwskiej w Gorzycach Wielkich pod Ostrowem Wielkopolskim. Znalazły go osoby, które spacerowały w lesie.

Wczoraj w godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące ujawnienia zwłok mężczyzny na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Gorzyce Wielkie. Ciało 55-letniego mężczyzny zostało odnalezione na ambonie myśliwskiej przez osoby postronne, które spacerowały po terenie leśnym. Na miejsce skierowano służby, w tym lekarza, który po przeprowadzeniu czynności stwierdził zgon mężczyzny. Wstępne ustalenia wskazują, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.

Mówi Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Przy mężczyźnie nie znaleziono broni. Wiadomo, że 55-latek był w kryzysie bezdomności.

Trwa dokładnie wyjaśnianie okoliczności i przyczyn jego śmierci.