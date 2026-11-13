Ostrzeszów. Spełnione sportowe marzenie! Medal Mistrzostw Świata Michała Bacika [POSŁUCHAJ]

To największy mój sportowy sukces, który smakuje wyjątkowo dobrze! Mówił Michał Bacik, który z Mistrzostw Świata federacji ISKA w Madrycie przywiózł złoty medal! Wywalczył go w boksie tajskim, choć nie w tej dyscyplinie miał walczyć. Zdecydował już na miejscu i ta decyzja okazała się ZŁOTA!

Te mistrzostwa dla mnie to jest bardzo duży sukces. Przygotowywałem się tutaj z kolegą Oskarem Mądrym, który jest moim podopiecznym już od 13 lat. Też osiągnął tutaj fajny wynik, bo zdobył brązowy medal, więc jestem z niego bardzo dumny. Też jego największe osiągnięcie w karierze sportowej. Moje też, oczywiście ten złoty medal, to też jest takie moje największe osiągnięcie. Czyli takie, nie powiem, bo spełnienie jakiegoś takiego mojego marzenia, ponieważ już tutaj startowałem kiedyś w brazylijskim jiu-jitsu, startowałem tutaj w MMA, też zawodowo walczyłem. No i teraz taki medal tutaj z Mistrzostw Świata w boksie tajskim. Jest to już tutaj impreza na najwyższym poziomie. To już w ogóle jest taki dla mnie taka wisienka na torcie, która gdzieś tam nie ukrywam, że mnie buduje i powoduje, że chce mi się jeszcze bardziej.

Mówi Radiu Eska Michał Bacik, który dodaje, że sport to bardzo ważna część jego życia. Od kilkunastu lat prowadzi klub Baribal w Ostrzeszowie i sam trenuje. I ta praca przyniosła ZŁOTY efekt.

Konkurencja była duża. Było około 1500 zawodników, ale też były różne dyscypliny, bo można było wystartować też i w kickboxingu, i w K1. Starsze osoby, czyli takie powyżej 42 roku życia, no w sumie do których ja się też łapię, to już w kategorii weteran w formule K1 Light. Natomiast no ja zdecydowałem jednak, że chcę wystartować w boksie tajskim, bo to jest taka moja dominująca dyscyplina, też ja ją bardzo lubię, dlatego że to jest taka, no nie ma co ukrywać, bardzo twarda dyscyplina, ale też przez to bardzo skuteczna. Ja startowałem w kategorii powyżej 18 lat do 90 kilogramów, Oskar powyżej 18 lat, ale do 80 kilogramów.

To największe osiągnięcie w mojej karierze - mówi Michał Bacik

Złoto "smakuje" wyśmienicie, ale czy to koniec walk o kolejne medale? Odpowiedzi na to pytanie dzisiaj Michał Bacik nie daje. Bo choć jest to piękne zwieńczenie wieloletniej pracy to jednak pokazuje też, że zawsze warto stanąć do walki - mówi zawodnik i trener z Ostrzeszowa.

Gratulujemy!