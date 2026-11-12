Dwie osoby zginęły w ogniu. Ujawnili ustalenia po tragedii w Ostrowie

Prokurator już wie kim są ofiary pożaru w budynku dawnej szwalni przy ul. Krzywej w Ostrowie. To bezdomni mężczyźni w wieku 50 i 59 lat. Wciąż trwa natomiast ustalanie przyczyn powstania ognia.

- Celem wyjaśnienia okoliczności związanych z ujawnieniem zwłok dwóch mężczyzn w jednym z pustostanów na terenie Ostrowa Wielkopolskiego właściwa miejscowo prokuratura wszczęła postępowanie. W jego ramach pod nadzorem prokuratora dyżurnego, bezpośrednio na miejscu zdarzenia z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej i pożarnictwa, przeprowadzone zostały szczegółowe oględziny. To pozwoliło na ustalenie tożsamości obu mężczyzn. Są to nieposiadający stałego miejsca zamieszkania mężczyźni w wieku 50 i 59 lat.

- mówi Radiu Eska rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler, który dodaje, że ciała zostały zabezpieczone do sekcji. Jej wyniki pozwolą na ustalenie dokładnej przyczyny śmierci mężczyzn. Sekcja ma zostać przeprowadzona w poniedziałek 16 listopada.

Jak wstępnie ustalono - mężczyźni w budynku dawnej szwalni, który od lat stał pusty, na piętrze urządzili sobie prowizoryczne miejsce do życia. Ogień pojawił się na najniższej kondygnacji.

Co ciekawe, był to już czwarty pożar w tym budynku od początku tego roku. A sam budynek niedawno został wystawiony na sprzedaż.

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