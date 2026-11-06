Skandal! Lekarz spowodował kolizję po alkoholu. Szpital reaguje

Spowodował "po pijaku" kolizję i uciekł. Nie będzie pracował w szpitalu w Ostrowie. Placówka żegna się z jednym z lekarzy, który był na kontrakcie. Bo 26 października miał prawie 0,88 promila alkoholu w organizmie i spowodował kolizję, w której ucierpiała kobieta.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Omoda, wjeżdżając w ulicę Harcerską, zjechał na prawe pobocze - chodnik, a następnie odbił w lewo, wjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadący samochód marki Ford, którym kierowała kobieta. Kierująca Fordem została przewieziona do szpitala. Po zdarzeniu kierujący Omodą oddalił się z miejsca. Policjanci podjęli czynności, w wyniku których zatrzymali mężczyznę na terenie miasta. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało 0,42 mg/l. Został mu postawiony zarzut - kierowanie w stanie nietrzeźwości.

Informuje Radio Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Kiedy okazało się, że 69-latek to znany w Ostrowie lekarz, pojawiło się pytanie - co z nim dalej, jeśli chodzi o pracę w ostrowskim szpitalu. Dyrekcja po zapoznaniu się z tematem wydała oświadczenie.

Lekarz [...] był zatrudniony w ZZOZ na podstawie umowy o pracę od listopada 1983r. do listopada 2023r. W chwili obecnej lekarz nie jest pracownikiem ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim. ZZOZ nie ma więc żadnych uprawnień pracodawcy w stosunku do pracownika wynikających z kodeksu pracy. Z lekarzem tym ZZOZ ma zawartą umowę cywilnoprawną o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Od dnia 26 października 2026r. lekarz nie realizuje umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z powodu choroby. Dyrekcja szpitala, w świetle zaistniałych okolicznościach, nie dopuszcza możliwości kontynuowania współpracy ze wspomnianym lekarzem po zakończeniu procesu jego leczenia.

Oświadcza Piotr Skoczylas, zastępca dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

Obecnie 69-latek jest na chorobowym. Za spowodowanie kolizji "po pijanemu" i ucieczkę z miejsca zdarzenia czeka go sprawa w sądzie.