Śmierć po gali MMA. Prokuratura ujawniła nowe szczegóły. 36-latek z zarzutami!

Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszał 36-latek z powiatu kaliskiego. Zdaniem śledczych to on uderzył 51-latka w twarz i spowodował jego upadek, który - w konsekwencji - doprowadził do śmierci mężczyzny. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę - w Ostrowie, przy 3mk Arenie, po gali walk MMA.

Jak wynika ze zgromadzonego materiału, podejrzany podszedł do pokrzywdzonego, uderzył go pięścią w twarz. Tym spowodował bezwładny upadek mężczyzny i uderzenie głową o podłoże. W następstwie tego upadku pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń ciała, które pomimo pomocy medycznej doprowadziły, około godziny drugiej nocy, do śmierci pokrzywdzonego. Bezpośrednio po zadanym ciosie sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Ustalenie tożsamości napastnika było efektem szeroko zakrojonych, wielotorowych działań policji pod nadzorem prokuratury. Dzięki tym czynnościom jeszcze tego samego dnia udało się zweryfikować, że sprawcą jest 36-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. Tym niemniej mężczyzna opuścił swoje miejsce zamieszkania oraz próbował wyjechać do innego miasta, gdzie w wyniku czynności podjętych w powiecie konińskim został zatrzymany.

Mówi Radiu Eska Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że sekcja zwłok 51-latka wskazała, że zginął on wskutek ran odniesionych w wyniku upadku.

Fakt popełnienia przestępstwa oraz jego przebieg zostały w pełni uprawdopodobnione zgromadzonymi dowodami. Kluczowe znaczenie dla odtwarzania przebiegu mają tutaj spójne zeznania świadków zdarzenia, a także wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok, które potwierdziły bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między uderzeniem, upadkiem, a niestety tragicznym skutkiem w postaci zgonu pokrzywdzonego.

36-latek podczas przesłuchania przyznał się do winy. Tłumaczył się wypitym alkoholem. Prokurator chce dla niego tymczasowego aresztu. Wniosek poszedł już do sądu. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. Śledztwo trwa. Do sprawy będziemy wracać!