Tragedia po gali MMA w Ostrowie Wielkopolskim. Nie żyje 51-letni mężczyzna

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, którzy uczestniczyli w zabezpieczeniu gali, zostali poproszeni o udzielenie pomocy medycznej mężczyźnie, który miał zostać uderzony. W toku podjętych czynności ustalono, że pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do awantury.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z nich uderzył drugiego w twarz. W wyniku uderzenia pokrzywdzony przewrócił się i uderzył głową o betonowe podłoże. Policjanci, którzy zostali poproszeni przez osobę postronną o pomoc, niezwłocznie przystąpili do jej udzielenia. Na miejscu wezwano również zespół ratownictwa medycznego, którego ratownicy przyjęli dalsze czynności medyczne, następnie przetransportowali mężczyznę do szpitala. Niestety, mężczyzna zmarł – mówi nam podkom. Ewa Golińska – Jurasz, rzecznik policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Przyczyny tragedii ustala policja pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.

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