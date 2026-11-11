Tragiczny poranek w Ostrowie Wielkopolskim. Dwa ciała odnalezione w pustostanie

Około godziny 8.30 służby dostały zgłoszenie o pożarze pustostanu. W trakcie gaszenia ognia strażacy natrafili w środku na ciała dwóch osób.
Dzisiaj około godziny 8:30 służby ratunkowe zostały powiadomione o pożarze pustostanu przy ulicy Krzywej w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie prowadzonych działań gaśniczych strażacy odnaleźli wewnątrz budynku ciała dwóch osób. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tragedii - mówi Ewa Golińska-Jurasz z komendy policji w Ostrowie.
Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Policja ustala, kim były ofiary.