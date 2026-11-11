Tragiczny poranek w Ostrowie Wielkopolskim. Dwa ciała odnalezione w pustostanie

Dwa ciała odnaleziono w pustostanie przy ulicy Krzywej w Ostrowie Wielkopolskim. Strażacy natrafili na nie dziś rano podczas gaszenia pożaru. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tragedii i sprawdzają, kim były osoby znalezione w budynku

Autor: Policja Ostrów Wielkopolski/ Facebook