278 milionów złotych po stronie dochodów i o 10 milionów wyższe wydatki - od początku roku w szpitalu w Ostrowie.

- To nie są długi szpitala tylko zaległości NFZ, które dostaniemy - zapewnia szef szpitala Tomasz Gostomczyk.

Szpital w tej chwili ma płynność finansową, nie zalegamy z płatnościami do firm, nie zalegamy przede wszystkim dla pracowników z pensjami. Niestety szpitale ościenne, brzydko mówiąc, już od pewnego czasu nie płacą na czas wypłaty, to jest raz albo dzielą je po 50%. My jesteśmy w pełni wypłacalni, te 10 milionów to jest to, co fundusz nam na pewno zapłaci. Po zapłaceniu tych rachunków nie można powiedzieć, że to jest nasz dług. To jest zobowiązanie NFZ-ów w stosunku do nas, to są procedury nielimitowane, które w 100% będą zapłacone. Ja nie mówię o nadwykonaniach, bo nadwykonanie to jest oczywiście ryzyko szpitala, przyjęcie większej ilości pacjentów niezgodne z kontraktem podpisanym z NFZ-em.

Mówi Gostomczyk, który dodaje, że - niestety - na te pieniądze trzeba będzie poczekać pewnie do końca marca 2027 roku.

My wiemy, że zapłacone to będzie może w marcu, bo bilans szpitala to jest koniec marca 2027 i wtedy możemy mówić o wyniku finansowym szpitala. I jesteśmy przekonani, że my nie musimy generować wielkich zysków, ale na pewno chcemy zrobić tak, że nie będzie straty tego szpitala, czyli w najgorszym wypadku zamkniemy rok na zero, ale nie to jak jest sprzedawane, że my mamy pod kreską 10 milionów straty, to jest nieprawda. Jeszce raz powiem, to są procedury wypracowane przez szpital, "nielimity", czyli to są te wszystkie noworodki, porody, zawały, udary, za to jest zagwarantowane w 100%, że będziemy zapłacone. Oczywiście my wiemy, że to może być do końca marca 2027 i każdy bilans szpitala robi się na koniec marca 2027.

Niemniej szpital wprowadził cięcia - etatów i kontraktów. Obowiązują od września do końca roku i mają przynieść około 7 - 8 milionów złotych oszczędności.

ZZOZ w Ostrowie zatrudnia ok. 1,5 tysiąca ludzi. Cięciami objęto połowę pracowników, w tym lekarzy.