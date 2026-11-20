Już bez mundurowych w Galerii Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim. Placówka została otwarta.
Policja zabezpieczyła ślady, usunięto też Audi, którym sprawcy rozbili drzwi do galerii i witrynę jubilera. Do napadu doszło po 3 w nocy. Sprawcy byli w kominiarkach, uciekli drugim autem.
Sprawa pozostaje jednak przedmiotem dalszych działań policji. Mundurowi będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności zdarzenia, w tym analizować zapisy monitoringu zarówno z terenu galerii, jak i okolicznych miejsc, którymi mogły poruszać się pojazdy związane z tą sprawą. Naszym celem jest ustalenie przebiegu zdarzenia, identyfikacja osób odpowiedzialnych oraz doprowadzenie do ich zatrzymania.
Mówi Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie Wielkopolskim.
Co ciekawe, to drugi zuchwały napad w ostrowskiej galerii.
W grudniu 2024 roku złodzieje przez dziurę w dachu weszli do jubilera i ukradli towar. Złodzieje zostali złapani. Śledztwo prowadziła komenda policji spoza Ostrowa.