Już bez mundurowych w Galerii Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim. Placówka została otwarta.

Policja zabezpieczyła ślady, usunięto też Audi, którym sprawcy rozbili drzwi do galerii i witrynę jubilera. Do napadu doszło po 3 w nocy. Sprawcy byli w kominiarkach, uciekli drugim autem.

Sprawa pozostaje jednak przedmiotem dalszych działań policji. Mundurowi będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności zdarzenia, w tym analizować zapisy monitoringu zarówno z terenu galerii, jak i okolicznych miejsc, którymi mogły poruszać się pojazdy związane z tą sprawą. Naszym celem jest ustalenie przebiegu zdarzenia, identyfikacja osób odpowiedzialnych oraz doprowadzenie do ich zatrzymania.

Mówi Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Co ciekawe, to drugi zuchwały napad w ostrowskiej galerii.

W grudniu 2024 roku złodzieje przez dziurę w dachu weszli do jubilera i ukradli towar. Złodzieje zostali złapani. Śledztwo prowadziła komenda policji spoza Ostrowa.