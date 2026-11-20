Policyjna obława za złodziejami, którzy w nocy w Ostrowie Wielkopolskim napadli na jubilera! Na razie nie wiadomo jak dużo biżuterii ukradli i ile jest ona warta.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że pod galerię podjechały dwa pojazdy. Kierujący samochodem marki Audi wjechał do wnętrza obiektu, taranując drzwi wejściowe, a następnie podjechał pod jeden z salonów jubilerskich i uderzył w jego witrynę. Znajdujący się w pojeździe dwaj sprawcy, którzy mieli na twarzach kominiarki, dokonali kradzieży biżuterii. Na tę chwilę wartość skradzionego mienia nie jest jeszcze znana. Po dokonaniu kradzieży sprawcy porzucili samochód marki Audi, opuścili teren galerii, wsiedli do drugiego pojazdu i oddalili się z miejsca zdarzenia.

Mówi Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie.

Wstępne ustalenia wskazują, że tablice rejestracyjne zamontowane na Audi zostały skradzione tej samej nocy na terenie powiatu ostrowskiego. Policja prowadzi obławę i pracuje na miejscu. Galeria jest zamknięta.

Na miejscu intensywnie pracują policjanci, w tym funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technicy kryminalistyki. Zabezpieczane są ślady, prowadzone są oględziny miejsca zdarzenia, a także analiza zapisów monitoringu, który jest istotnym materiałem w prowadzonych czynnościach. Funkcjonariusze ustalają szczegółowy przebieg zdarzenia oraz trasę, którą mogli oddalić się sprawcy.

Dodaje Ewa Golińska-Jurasz.

Więcej szczegółów policja na razie nie ujawnia. Trwają intensywne poszukiwania sprawców napadu.