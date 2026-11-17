Samochód w rowie. Nie żyją dwie osoby. Policja w Pleszewie wyjaśnia co wydarzyło się na drodze w Koźmińcu.

Dziś świadek zgłosił, że w stojącym w rowie samochodzie znajdują się dwie osoby. Były nieprzytomne. Osoby te były reanimowane, jednak nie udało się przywrócić im czynności życiowych.

Mówi Radiu Eska Monika KOŁASKA, rzeczniczka policji w Pleszewie.

Ustalono, że ofiary to 80- letni mężczyzna i 77- letnia kobieta z gminy Dobrzyca. Na razie nie wiadomo jak samochód znalazł się w rowie i co spowodowało śmierć tych osób. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności.