Nowoczesny endoskop z całym oprzyrządowaniem, z myjką i całą resztą niezbędnych urządzeń otrzymał szpital w Ostrowie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To zakupy z tegorocznego finału dedykowanego gastroenterologii dziecięcej. Sprzęt trafił na chirurgię dziecięcą, a "przekazał" go osobiście dyrygent orkiestry Jurek Owsiak.

To Wy, lekarze, personel medyczny, ratownicy, technicy, laboranci, tworzycie życie szpitala. To Wy nas motywujecie, żeby jak najlepiej te pieniądze wydać. Żeby nie było żadnej skuchy. I nigdy jej nie było.

Mówił w Ostrowie Owsiak, który dodał, że takie wizyty, w takich szpitalach to dla niego i orkiestry "ładowanie" baterii.

Nowy sprzęt jest bardzo potrzebny - dodał Witold Miaśkiewicz, lekarz naczelny szpitala oraz kierownik Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej.

Kluczowym aparatem jest oczywiście wieża endoskopowa do wykonywania badań endoskopowych, czyli gastroskopii, kolonoskopii, w zależności od której strony. Jest to sprzęt najwyższej półki, który otrzymaliśmy, łącznie z wyposażeniem dodatkowym, czyli diatermią, która gdzieś tam pomaga nam gdzieś tam zamykać jakieś krwawienia, pobierać jakieś wycinki, badanie ultrasonografii USG, które powiedzmy takie mobilne bardzo, czyli takie idealnie przydatne do działania powiedzmy na sali operacyjnej, czy powiedzmy w jakimś tam gabinecie endoskopowym, gdzie takie badanie po prostu wykonujemy.I cała infrastruktura służąca do zaopatrzenia tych aparatów.

Pierwsze sprzęty od WOŚP szpital w Ostrowie otrzymał jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku. Do dziś wartość urządzeń przekazanych przez fundację Jurka Owsiaka to ponad 12 milionów złotych. Ostrów dla orkiestry zebrał - podczas finałów - ponad 6 milionów.

Kolejny finał WOŚP już 31 stycznia 2027 roku. Tym razem cel zbiórki to wsparcie polskiej neonatologii.