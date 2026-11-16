Ostrów. Punkt utrzymania taboru do 2030 roku? Taki plan mają Koleje Wielkopolskie

Będzie jednym z czterech takich w Wielkopolsce.

​Punkt serwisowania pociągów do 2030 roku ma powstać w Ostrowie. Taki plan ma spółka Koleje Wielkopolskie. Miejsce jest - to tereny PKP przy ulicy Spichrzowej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją koncepcyjną.

Jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowania dokumentacji koncepcyjnej. Mówimy tutaj o lokalizacji naszej bazy przy ulicy Spichrzowej w Ostrowie Wielkopolskim. Bardzo dobra dla nas decyzja, to ostatnia decyzja też Ministerstwa Rozwoju i Technologii, która potwierdziła przejście na własność jednej z działek na rzecz PKP, co będzie skutkowało docelowo przekazaniem nam tej nieruchomości, oczywiście odpłatnie na rzecz Samorządu Województwa. Mamy nadzieję, że prace związane z przygotowaniem projektu, które chcielibyśmy wkrótce rozpocząć na bazie przyjętej koncepcji będą prowadzone sprawnie. Zakładamy, że to jest około dwa lata na przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie pozwoleń. Tutaj również we współpracy z magistratem Ostrowa Wielkopolskiego.

Powiedział Radiu Eska Mateusz Wiśniewski, członek zarządu Kolei Wielkopolskich.

O uruchomieniu punktu mówi się w Ostrowie od roku. Pomysł ujrzał światło dzienne przy okazji uruchomienia dodatkowych pociągów Kolei Wielkopolskich na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Plan jest taki, by zakład ruszył w 2030 roku - dodaje Wiśniewski.

Punkt utrzymania taboru Kolei Wielkopolskich pozwoli na pewno nam tutaj w większym stopniu prowadzić pracę przewozową w tej części naszego regionu. Myślę, że również da też szansę pracy wielu ludziom. Planuję też za około dwa tygodnie spotkać się również z władzami powiatu ostrowskiego. Chcemy bowiem nawiązać współpracę ze szkołami średnimi tutaj z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego po to, żeby już dzisiaj zachęcać młodych ludzi do podjęcia nauki w zawodach, które mogą w przyszłości być tutaj też wykorzystywane w naszej pracy. Chcielibyśmy, żeby ta inwestycja była zakończona w okolicy 2030 roku. Jest to jedna z naszych najważniejszych inwestycji Kolei Wielkopolskich, również z perspektywy władz samorządu naszego województwa i mamy nadzieję, że ona stanie się faktem. Lokalizacja jest bardzo ważna.

Wstępne szacunki wskazują, że inwestycja może kosztować 40 milionów złotych. Pieniądze mają pochodzić z budżetu Marszałka Wielkopolskiego. W nowym zakładzie pracę mogłoby znaleźć około 50 osób.