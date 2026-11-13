Bezpłatne badania w kierunku cukrzycy. Szpital w Ostrowie zaprasza na Białą Sobotę

To kolejna Biała Sobota w szpitalu w Ostrowie. W tym roku były już badania dla dzieci i dwa spotkania dla seniorów.

Białe soboty bardzo się sprawdzają. Szpital od około dwóch lat dość mocno rozwinął się w zakresie działalności takiej edukacyjnej, prozdrowotnej. Za każdym razem gościmy mnóstwo mieszkańców powiatu. Wyłapujemy niejednokrotnie osoby wymagające dalszej diagnostyki, także myślę, że to jest naprawdę cenna inicjatywa - mówi naczelna pielęgniarka ostrowskiego szpitala, Izabela Rykowska.

Tym razem chodzi o cukrzycę. Z badań mogą skorzystać również osoby, które już na nią chorują.

Przede wszystkim będą to podstawowe parametry życiowe, w tym m.in. poziom glikemii. […] Będziemy badać również poziom hemoglobiny glikowanej, która pozwala ocenić, jak poziom glikemii przez 2-3 miesiące się kształtował u danej osoby, oraz poziom kwasu moczowego. […] Jeśli chodzi o wyniki, poziom glikemii i poziom kwasu moczowego będzie od ręki, natomiast poziom hemoglobiny glikowanej będzie tak tradycyjnie jak inne badania laboratoryjne - dodaje Izabela Rykowska.

A jeśli wynik będzie poza normą? Na miejscu będzie edukator cukrzycy. Powie, czy wynik jest niepokojący i gdzie zgłosić się po dalszą pomoc. Będzie też można sprawdzić skład ciała i omówić go z dietetykiem.

Szpital rozlosuje trzy czujniki do ciągłego monitorowania glukozy.

Są to czujniki wskazane nie tylko dla osób chorujących na glukozę, ale dla każdego przeciętnego człowieka, tak aby właśnie mógł sobie monitorować, jak kształtuje się jego poziom glukozy w ciągu dnia i w sposób ciągły tak naprawdę cały czas - mówi pielęgniarka.

Biała Sobota odbędzie się 21 listopada od 9.00 do 12.00 w głównym holu szpitala. Z badań może skorzystać każdy, także osoby, które tego dnia przyjdą odwiedzić bliskich. Zapisów nie ma. Na badania trzeba przyjść na czczo.

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