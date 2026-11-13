Będzie czyściej na powiatowych ścieżkach rowerowych i chodnikach! Drogowcy mają nową zamiatarkę!

Będzie czyściej na powiatowych ścieżkach rowerowych i chodnikach w Ostrowie i powiecie. Powiatowy Zarząd Dróg kupił zamiatarkę. Pojazd ma też możliwość doczepienia pługu - więc i odśnieży!

To jest zamiatarka o takich rozmiarach, że przede wszystkim chcemy ją wykorzystywać do oczyszczania głównie dróg rowerowych, ale myślę, że też chodników. Oczywiście oprócz sprzątania jest też możliwość zapięcia z przodu pługu i też na pewno będzie te ścieżki zimą odśnieżać. W tej chwili to jest jeszcze taka faza wdrażania tego naszego pracownika jako operatora, też testowania jak to będzie wychodziło "w praniu". Trzeba oczywiście tutaj ustalić jakieś trasy, miejsca, gdzie będą te odpady zrzucane i potem wywożone, ale też dostępu do wody. To będziemy na pewno z gminami, głównie w przedsiębiorstwach komunalnych ustalać, dlatego że on do zamiatania potrzebuje też wody zraszania.