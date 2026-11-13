Kępno. Napadli na jubilera. Sąd wydał wyrok

Cała szóstka oskarżonych winna.

Sąd w Kępnie skazał na kary od 1,5 roku do 6 lat i 8 miesięcy wiezienia oskarżonych w głośnej sprawie napadu na jubilera - w maju ubiegłego roku. Napastnicy przebrali się za policjantów i weszli do domu małżeństwa z Kępna.

Sąd uznał wszystkich oskarżonych za winy zarzucanych im przez prokuratora czynów. Z ustaleń postępowania wynikało, że w dniu zdarzenia sprawcy udarli się do domu jednorodzinnego pokrzywdzonych, podając się za funkcjonariuszy policji. Ich wiarygodność miał potwierdzać ubiór przypominający policyjne umundurowanie oraz okazane domownikom podrobione dokumenty mające stanowić podstawę rzekomego przeszukania. Po wejściu do budynku napastnicy doprowadzili do pokrzywdzonych do stanu bezbronności krępując im ręce. Następnie przeszukali pomieszczenie mieszkalne oraz znajdujące się w budynku pracownię jubilerską, gdzie zabrali w celu przewłaszczenia wyroby jubilerskie, złoto, srebro oraz kamienie szlachetne o łącznej wartości 207 766 zł.

Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Oskarżeni - pięciu mężczyzn i jedna kobieta - odpowiadali przed sądem za udział w napadzie, jego organizację i pomoc sprawcom, ale też za nielegalne posiadanie broni i narkotyków.

Sąd skazał ich na kary pozbawienia wolności od 1,5 roku do 6 lat i 8 miesięcy. Dodatkowo sąd orzekł wobec sprawców obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody, przepadek korzyści majątkowej, osiągniętych z przestępstwa, a także orzekł świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wyrok nie jest prawomocny.​