Kalisz. Więzili i dręczyli 22-latka. Dziś stanęli przed sądem

Zamiast Sylwestra był horror! Dla 22-latka z Kalisza przywitanie 2026 roku okazało się traumą. Młody mężczyzna został "zwabiony" do mieszkania znajomej pod pretekstem zabawy. Napastnicy grozili mu śmiercią, przypalali papierosami, bili, kazali się ciąć żyletką.

Prokurator o bezprawne pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem oskarżył pięć osób. Dziś wszyscy stanęli przed sądem.

Oskarżam Patryka B., Weronikę S., Karinę J., Gabriela K. i Marię L. o to, że w dniu 1 stycznia 2026 roku w Kaliszu, działając wspólnie i w porozumieniu, pozbawili wolności ze szczególnym udręczeniem pokrzywdzonego. W ten sposób, że Karina J. zwabiła wyżej wymiennego do zajmowanego przez nią mieszkania i w tym celu wykorzystała aplikację Messenger. Za jej pośrednictwem przysłała pokrzywdzonemu wiadomości tekstowe, zapraszając go do siebie na zabawę sylwestrową, a po jego przybyciu zamknęła drzwi wejściowe do mieszkania na klucz na oba zamki, uniemożliwiając mu jego opuszczenie.

Mówił dziś w Sądzie Okręgowym w Kaliszu prokurator Piotr Miniecki, który następnie niemal wyliczał tortury, jakim poddawany był pokrzywdzony.

[...] Patryk B. wraz z Weroniką S. zmuszał pokrzywdzonego do włożenia ręki w rozgrzaną prostownicę, uzależniając od wykonania tej czynności możliwość opuszczenia mieszkania. Przy czym Weronika S. groziła, iż w przypadku niewykonania tej czynności podetnie pokrzywdzonemu ścięgna pod kolanem i przykładała w tym miejscu nóż. Jak również grożąc pobiciem nakazali pokrzywdzonemu lizanie butów Kariny J., a także stosując groźbę uszkodzenia ciała zmusili pokrzywdzonego do określonego zachowania polegającego na podpisaniu sporządzonego na piśmie oświadczenia o zobowiązaniu do zwrotu kwoty 3000 zł, stanowiącej równowartość rzekomo zabranych przez niego e-papierosa i konsoli do gier marki Playstation będących własnością Kariny J. oraz wzięli udział w jego pobiciu [...] następnie grożąc uszkodzeniem ciała zmusili pokrzywdzonego do samouszkodzenia żyletką poprzez wycięcie litery R na prawym przedramieniu i nakazali picie wody po zgaszonych papierosach [...] i Weronika S. zgasiła papierosa na prawej nodze nad kostką pokrzywdzonego [...].

Oskarżeni to młodzi ludzie. To 19-latek z Kalisza, trzy kobiety i paraolimpijczyk Patryk B. Grozi im kara nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Pokrzywdzonego 22-latka dziś w sądzie nie było "ze względu na swoje odczucia" - tłumaczyła jego pełnomocniczka.