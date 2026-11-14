Kobiety dla kobiet. Druga wigilia dla przedsiębiorczyń w Kaliszu! [POSŁCHAJ]

Kto powiedział, że jak prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą to trzeba samemu spędzać wigilię firmową? Nie trzeba! Udowadniają to Marta Dobroch Zaleska i Patrycja Nowak Plutecka, które organizują właśnie drugą Wigilię Przedsiębiorczych Kobiet. W ubiegłym roku na pomysł wpadła Patrycja i - przy pomocy kilku osób - zorganizowała pierwsze takie spotkanie. Zgromadziło 68 pań.

Zostało to stworzone dlatego, że chciałyśmy mieć swoją prawdziwą wigilię firmową, a przy jednoosobowej działalności albo pracy w niewielkim zespole jest to jednak ograniczone. No a teraz jest już to możliwe, dzięki temu, że zorganizowałyśmy takie wydarzenia i kobiety, które prowadzą te swoje przedsiębiorstwa mogą się na takie wydarzenia zapisać. W zeszłym roku po raz pierwszy zebrałyśmy przy stole 68 przedsiębiorczych kobiet. Panie były zachwycone. Miałyśmy pięknie wydekorowaną salę świątecznie przez Martę. Miałyśmy koleżankę moją z podstawówki, która jest wokalistką wykształconą, więc miałyśmy z nią kolędowanie. Miałyśmy słodki stół, kolacje w restauracji, upominki, które też udało nam się jakoś zorganizować, więc naprawdę te kobiety były zachwycone, że mogą poznać inne kobiety, zintegrować się w tym świątecznym klimacie. No i mimo tego, że prowadzą tą firmę samotnie lub w niewielkim zespole, no właśnie mogły poznać też inne kobiety i tą wigilię firmową mieć.

Mówi Patrycja Nowak Plutecka i dodaje, że w tym roku przygotowania już trwają a wigilia odbędzie się 3 grudnia w KTW Kalisz.

Ale z rozszerzeniem o to, żeby jednak było bardziej prestiżowo, bardziej butikowo, żeby te kobiety mogły się poczuć w pełni spełnione. A przy okazji chcemy promować tak naprawdę lokalny biznes lub pokazać dziewczynom, że nawet jeżeli ktoś pochodzi gdzieś tutaj z naszych okolic, a prowadzi swoją działalność gdzie indziej, to też będziemy takie osoby promować. Można zapisać się, mamy tutaj formę, przez stronę internetową po prostu można zakupić bilet, a wszystkie informacje znajdziemy na naszym Instagramie Wigilia Przedsiębiorczych. Bo tu chodzi o to, żeby po prostu fajne babki się spotkały. Tak, idea była taka w zeszłym roku, teraz ją chcemy bardziej podkręcić, tak jak powiedziałam wcześniej, ale my z Patrycją jesteśmy przykładem tego, że tak naprawdę nawiązanie kontaktów przy takich eventach może być długotrwałe i może się wiązać z taką przyjaźń, można powiedzieć. Więc chcemy tak naprawdę, żeby inne osoby też miały możliwość, nie tylko te, które będą drugi raz uczestniczyć w tym spotkaniu, ale także te nowe osoby.

Dodaje Marta Dobroch Zaleska.

To będzie drugie takie spotkanie przedsiębiorczych kobiet - mówią Patrycja Nowak-Plutecka i Marta Dobroch-Zaleska

Zapisy trwają do 21 listopada. Już teraz na liście jest ponad 50 przedsiębiorczych kobiet. Mile wiedziane są nie tylko Kaliszanki, ale wszystkie kobiety, które w regionie prowadzą swoją działalność.

W tym roku podczas wigilii odbędą się też warsztaty kwiatowe, będzie też okazja by się zapromować, ale przede wszystkim SIĘ SPOTKAĆ i w kobiecym gronie świętować.