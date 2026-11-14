Kobiety dla kobiet. Druga wigilia dla przedsiębiorczyń w Kaliszu! [POSŁCHAJ]

Kto powiedział, że jak prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą to trzeba samemu spędzać wigilię firmową? Nie trzeba! Udowadniają to Marta Dobroch Zaleska i Patrycja Nowak Plutecka, które organizują właśnie drugą Wigilię Przedsiębiorczych Kobiet. W ubiegłym roku na pomysł wpadła Patrycja i - przy pomocy kilku osób - zorganizowała pierwsze takie spotkanie. Zgromadziło 68 pań.
Zostało to stworzone dlatego, że chciałyśmy mieć swoją prawdziwą wigilię firmową, a przy jednoosobowej działalności albo pracy w niewielkim zespole jest to jednak ograniczone. No a teraz jest już to możliwe, dzięki temu, że zorganizowałyśmy takie wydarzenia i kobiety, które prowadzą te swoje przedsiębiorstwa mogą się na takie wydarzenia zapisać. W zeszłym roku po raz pierwszy zebrałyśmy przy stole 68 przedsiębiorczych kobiet. Panie były zachwycone. Miałyśmy pięknie wydekorowaną salę świątecznie przez Martę. Miałyśmy koleżankę moją z podstawówki, która jest wokalistką wykształconą, więc miałyśmy z nią kolędowanie. Miałyśmy słodki stół, kolacje w restauracji, upominki, które też udało nam się jakoś zorganizować, więc naprawdę te kobiety były zachwycone, że mogą poznać inne kobiety, zintegrować się w tym świątecznym klimacie. No i mimo tego, że prowadzą tą firmę samotnie lub w niewielkim zespole, no właśnie mogły poznać też inne kobiety i tą wigilię firmową mieć.
Mówi Patrycja Nowak Plutecka i dodaje, że w tym roku przygotowania już trwają a wigilia odbędzie się 3 grudnia w KTW Kalisz.
Ale z rozszerzeniem o to, żeby jednak było bardziej prestiżowo, bardziej butikowo, żeby te kobiety mogły się poczuć w pełni spełnione. A przy okazji chcemy promować tak naprawdę lokalny biznes lub pokazać dziewczynom, że nawet jeżeli ktoś pochodzi gdzieś tutaj z naszych okolic, a prowadzi swoją działalność gdzie indziej, to też będziemy takie osoby promować. Można zapisać się, mamy tutaj formę, przez stronę internetową po prostu można zakupić bilet, a wszystkie informacje znajdziemy na naszym Instagramie Wigilia Przedsiębiorczych. Bo tu chodzi o to, żeby po prostu fajne babki się spotkały. Tak, idea była taka w zeszłym roku, teraz ją chcemy bardziej podkręcić, tak jak powiedziałam wcześniej, ale my z Patrycją jesteśmy przykładem tego, że tak naprawdę nawiązanie kontaktów przy takich eventach może być długotrwałe i może się wiązać z taką przyjaźń, można powiedzieć. Więc chcemy tak naprawdę, żeby inne osoby też miały możliwość, nie tylko te, które będą drugi raz uczestniczyć w tym spotkaniu, ale także te nowe osoby.
Dodaje Marta Dobroch Zaleska.
Zapisy trwają do 21 listopada. Już teraz na liście jest ponad 50 przedsiębiorczych kobiet. Mile wiedziane są nie tylko Kaliszanki, ale wszystkie kobiety, które w regionie prowadzą swoją działalność.
W tym roku podczas wigilii odbędą się też warsztaty kwiatowe, będzie też okazja by się zapromować, ale przede wszystkim SIĘ SPOTKAĆ i w kobiecym gronie świętować.