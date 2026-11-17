Tragiczny w skutkach wypadek pod Odolanowem. Zginęła 20-latka.

"Wczoraj po godzinie 22.00 zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu drogowym na trasie Świeca -Odolanów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierująca samochodem osobowym marki Opel, jadąc w kierunku Odolanowa na prostym odcinku drogi, z nieustalonych dotąd przyczyn, zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w przydrożne drzewo. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń śmierć poniosła 20-letnia kobieta. Dwóch młodych mężczyzn, którzy podróżowali z nią, zostało przetransportowanych do ostrowskiego szpitala".

Mówi Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, prowadzone były czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku. Dokładny przebieg zdarzenia będzie przedmiotem prowadzonego przez policję i prokuraturę postępowania.