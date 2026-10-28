Ostrów. Porodówka do remontu

Mówiło się o tym od kilku miesięcy. Teraz trwają prace projektowe. Porodówka w szpitalu w Ostrowie ma być remontowana.

Obecnie jesteśmy na etapie robienia projektu. Projekt będzie gotowy, wtedy ogłosimy przetarg i będzie na przełomie tego i następnego roku. W planach jest kompleksowy remont sal porodowych, czyli te sale będą, tak jak dzisiaj są jednoosobowe, ale one mają spełniać tak zwanych sal rodzinnych, czyli tam będzie mógł tata, dziecka, będzie mógł przebywać cały czas. Dzisiaj też może, ale nie w takich warunkach. Oczywiście węzły sanitarne, większe powierzchnie i dostępność pojedyncze położnych dla każdego porodu.

Mówi Radiu Eska Tomasz Gostomczyk, dyrektor szpitala. I dodaje, że na czas remontu porody będą odbywać się w części m.in. ginekologii.

Zrobimy tak, że na pewno porodów nie ograniczymy, bo to wiadomo, że Ostrów jest liderem, jeśli chodzi o ten teren, w ilości porodów. Mamy pewien bufor taki powierzchniowy, że przesuniemy położnictwo na część patologii ciąży i ginekologii, natomiast patologię ciąży i ginekologię przesuniemy na oddział, który został wyłączony.

Na razie nie są znane koszty remontu.

W tym roku w ostrowskim szpitalu urodziło się już ponad 1200 dzieci.