Rebud KPR Ostrovia: wygrany ważny mecz

To nie był łatwy mecz. Bo wygrana potrzebna była obu zespołom. Ale Ostrów okazał się lepszy. Rebud KPR Ostrovia pokonał u siebie zespół Chrobry Głogów 30 do 26. I wskoczył na trzecie miejsce w tabeli.
To była taka trochę okrężna droga do zwycięstwa. Pierwsze minuty pierwszej połowy i ostatnie drugiej - były dobre. Natomiast pierwsze piętnaście minut drugiej połowy to naprawdę bardzo się męczyliśmy, bardzo cierpieliśmy. Głogów bardzo dobrze bronił. To może nawet nie chodzi o obronę bramkarzy, bo tam ich nie było za dużo, ale chodzi o zespołową obronę, że my mieliśmy naprawdę ogromny problem się przebić.Na szczęście to przetrzymaliśmy bez jakichś wielkich strat, bo bodajże jedną bramką prowadził u nas Głogów. No i ostatnie dziesięć minut już wróciliśmy na swoje tory i wygraliśmy ten trudny mecz. Natomiast no mecz, mecz bardzo trudny. Ale też brutalny, były nawet podarte koszulki. No ale to była gra o minimum czwarte miejsce, prawda? Bo po tym wygranym wydaje mi się, że czwarte miejsce mamy niezagrożone.
Mówił nam tuż po meczu drugi trener drużyny Rafał Stempniak.
Ja ocenię to na czwórkę z plusem, bo było tak zwane dobry z potencjałem na jeszcze lepszy. Także wydaje mi się, że bardzo dobrze broniliśmy i dużo piłek udało nam się wygarnąć. W ataku gdzieś ta skuteczność nie zawsze była idealna, ale kontra w drugie tempo, w pierwsze tempo funkcjonowało dzisiaj bardzo dobrze. Coś, czego aż tak często nie gramy i na pewno to jest fajna rzecz, którą dzisiaj zrobiliśmy na meczu. Te trzy punkty są cenne, żeby w tej tabeli być jak najwyżej. Własny parkiet jest bardzo przydatny w walce o medal i w zeszłym sezonie Ostrów to pokazał grając z Górnikiem i w tym sezonie to też by nam na pewno pomogło, bo nie ma co się oszukiwać. Każdy z nas chce zdobyć brązowy krążek ponownie, bądź może inny kolor tego medalu, ale nastawmy się na razie na ten brąz.
Dodał bramkarz Kacper Ligarzewski.
Teraz przed Ostrowianami trudne spotkanie z Industrią Kielce - to w sobotę na wyjeździe.Medialnym partnerem Rebud KPR Ostrovii jest Radio Eska.
