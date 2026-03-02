Rebud KPR Ostrovia: wygrany ważny mecz

Ja ocenię to na czwórkę z plusem, bo było tak zwane dobry z potencjałem na jeszcze lepszy. Także wydaje mi się, że bardzo dobrze broniliśmy i dużo piłek udało nam się wygarnąć. W ataku gdzieś ta skuteczność nie zawsze była idealna, ale kontra w drugie tempo, w pierwsze tempo funkcjonowało dzisiaj bardzo dobrze. Coś, czego aż tak często nie gramy i na pewno to jest fajna rzecz, którą dzisiaj zrobiliśmy na meczu. Te trzy punkty są cenne, żeby w tej tabeli być jak najwyżej. Własny parkiet jest bardzo przydatny w walce o medal i w zeszłym sezonie Ostrów to pokazał grając z Górnikiem i w tym sezonie to też by nam na pewno pomogło, bo nie ma co się oszukiwać. Każdy z nas chce zdobyć brązowy krążek ponownie, bądź może inny kolor tego medalu, ale nastawmy się na razie na ten brąz.