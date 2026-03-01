Ostrów. Śmierć na komendzie. Prokurator wyjaśnia sprawę

28 lutego funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymali mężczyznę w wieku 55 lat następnie osadzili go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia. W dniu dzisiejszym po godzinie 8:00 funkcjonariusz w ramach nadzoru nad osobami zatrzymanymi wszedł do pomieszczenia, gdzie przebywał mężczyzna w związku z poinformowaniem go o tym, że zostanie zwolniony. Mężczyzna w rozmowie nie uskarżał się na żadne dolegliwości. Po godzinie 9:00 funkcjonariusz w związku z czynnościami mającymi na celu zwolnienie mężczyzny wszedł do pomieszczenia, gdzie zauważył mężczyznę bez oznak życia. Funkcjonariusze niezwłocznie udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy medycznej. Policjanci wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować.