Dyrektorka ZST Ostrowianinem Roku 2025!

To był 32 plebiscyt. Tytuł i statuetka powędrowały do Magdaleny Wojtasz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych czyli popularnego ZAP-u.
W tej chwili już czuję ulgę - mówiła chwilę po odebraniu statuetki laureatka - chociaż ciężkie to jest bardzo i chyba będę czuła brzemię tego tytułu jeszcze bardzo długo. Natomiast myślę, że łatwo mi się go będzie niosło, dlatego że czuję się reprezentantką ogromnej społeczności. Towarzyszę tej szkole już 38 lat i wiem, że tam się dzieją rzeczy fantastyczne i gdybym mogła, nałożyłabym taki obowiązek municypalny, żeby wszystkie dzieci z tego miasta uczęszczały do tej szkoły. Ale pozostaje w szacunku dla tych, którzy mają inne zainteresowania. Już tak zupełnie serio mówiąc, uważam, że w czasach, w których przyszło nam żyć, każdy powinien najpierw kończyć szkołę zawodową, a potem wybierać się na studia, ponieważ te czasy są na tyle niepewne, że jedyne co możemy wziąć ze sobą czasami, to jest to co mamy w głowie i w rękach, czyli naszą wiedzę i fach, który może nam zapewnić przyszłość wszędzie. A to właśnie daje moja szkoła. To miejsce przyciąga takie niesamowite osoby i mam na myśli zarówno nauczycieli, jak i uczniów, zarówno mistrzów, jak i ich następców i ja mogę się tylko cieszyć, z tą moją naiwną, humanistyczną wiarą, że szkoła będzie się miała jeszcze lepiej, ale nie dla samej szkoły, bo to nie ma sensu, tylko dla dobra tej społeczności, której służy i która jej tak samo służy.
Magdalena Wojtasz jest piątą kobietą wyróżnioną tym tytułem w jego ponad 30-letniej historii.
Fantastyczne jest, rozpanoszyć się z kobiecością tam, gdzie dużo facetów. I tak też było u mnie w szkole. I myślę sobie, że czasy zmieniają się na tyle, że potrzebujemy teraz osób, które czułość, wrażliwość i odbiór cudzych emocji mają ustawione w zupełnie nowym miejscu. Dlatego że tak wiele jest ludzi potrzebujących pomocy, że czasami musi być to absolutnie profesjonalna pomoc psychologów czy pedagogów, a czasami to jest pomoc kogoś, kto poda rękę, kto przytuli i kto powie, nie podoba mi się, co zrobiłeś, ale ciebie uwielbiam....
Statuetkę zabieram do szkoły, będzie stała obok Wielkopolskiej Szkoły Roku i tych dwóch trofeów Przyjaciół Młodzieży. To dla mnie najważniejsze i wyznaczające kolejne etapy mojej drogi życiowej nagrody.
Medialnym partnerem plebiscytu jest Radio Eska.
Magdalena WOJTASZ to Ostrowianka od urodzenia, absolwentka III LO, Studium Nauczycielskiego i polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 38 lat jest związana z Zespołem Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Najpierw jako nauczycielka języka polskiego i opiekunka samorządu uczniowskiego, później przez 18 lat jako wicedyrektorka i wreszcie ostatnich 6 lat - dyrektorka ZST.