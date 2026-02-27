Dyrektorka ZST Ostrowianinem Roku 2025!

W tej chwili już czuję ulgę - mówiła chwilę po odebraniu statuetki laureatka - chociaż ciężkie to jest bardzo i chyba będę czuła brzemię tego tytułu jeszcze bardzo długo. Natomiast myślę, że łatwo mi się go będzie niosło, dlatego że czuję się reprezentantką ogromnej społeczności. Towarzyszę tej szkole już 38 lat i wiem, że tam się dzieją rzeczy fantastyczne i gdybym mogła, nałożyłabym taki obowiązek municypalny, żeby wszystkie dzieci z tego miasta uczęszczały do tej szkoły. Ale pozostaje w szacunku dla tych, którzy mają inne zainteresowania. Już tak zupełnie serio mówiąc, uważam, że w czasach, w których przyszło nam żyć, każdy powinien najpierw kończyć szkołę zawodową, a potem wybierać się na studia, ponieważ te czasy są na tyle niepewne, że jedyne co możemy wziąć ze sobą czasami, to jest to co mamy w głowie i w rękach, czyli naszą wiedzę i fach, który może nam zapewnić przyszłość wszędzie. A to właśnie daje moja szkoła. To miejsce przyciąga takie niesamowite osoby i mam na myśli zarówno nauczycieli, jak i uczniów, zarówno mistrzów, jak i ich następców i ja mogę się tylko cieszyć, z tą moją naiwną, humanistyczną wiarą, że szkoła będzie się miała jeszcze lepiej, ale nie dla samej szkoły, bo to nie ma sensu, tylko dla dobra tej społeczności, której służy i która jej tak samo służy.