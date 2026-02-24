Ostrów. Reprezentacja Polski zagra z Łotwą w 3mk Arenie!

Zapraszam Was wszystkich serdecznie na to spotkanie. Przed naszą reprezentacją bardzo ważny mecz. Biało-Czerwoni rozpoczynają walkę o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata.A losy drugiej rundy eliminacyjnej, czyli właśnie dwu meczu z Łotwą, zdecydują się w Ostrowie Wielkopolskim, który, jak pamiętamy sprzed trzech lat, jest szczęśliwym miejscem dla naszych kadrowiczów. Mamy nadzieję, że i tym razem ostrowscy kibice stworzą świetną atmosferę. Sprzedaż biletów na mecz już trwa. Tradycyjnie dostępna jest zróżnicowana oferta cenowa. Po więcej szczegółów zachęcam do śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych pod nazwą Hanbal Polska.