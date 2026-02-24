Ostrów. Reprezentacja Polski zagra z Łotwą w 3mk Arenie!

Ostrów po raz drugi areną zmagań polskiej reprezentacji piłki ręcznej z Łotwą - w ramach prekwalifikacji do Mistrzostw Świata 2027.
Po EURO czeka nas kolejne zadanie. To walka o awans na Mistrzostwa Świata.Wydaje nam się, że Ostrów jest szczęśliwym miejscem, bo dwa lata temu graliśmy tam z Łotwą i wygraliśmy. Grałem w tym meczu i pamiętam, że był super doping. Liczę, że teraz też tam będziecie.
Mówi nam skrzydłowy polskiej reprezentacji Mikołaj Czapliński.
Sprzedaż biletów już ruszyła.
Zapraszam Was wszystkich serdecznie na to spotkanie. Przed naszą reprezentacją bardzo ważny mecz. Biało-Czerwoni rozpoczynają walkę o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata.A losy drugiej rundy eliminacyjnej, czyli właśnie dwu meczu z Łotwą, zdecydują się w Ostrowie Wielkopolskim, który, jak pamiętamy sprzed trzech lat, jest szczęśliwym miejscem dla naszych kadrowiczów. Mamy nadzieję, że i tym razem ostrowscy kibice stworzą świetną atmosferę. Sprzedaż biletów na mecz już trwa. Tradycyjnie dostępna jest zróżnicowana oferta cenowa. Po więcej szczegółów zachęcam do śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych pod nazwą Hanbal Polska.
Dodaje Maciej Szarek, rzecznik Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
Podopieczni selekcjonera Joty Gonzaleza walkę o awans do MŚ 2027 rozpoczną właśnie od dwumeczu z Łotwą. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 19 marca w Jełgawie, natomiast ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie w Polsce, w 3mk Arenie w Ostrowie. Mecz zaplanowano na niedzielę 22 marca na godz. 15.00.